IBM ontkent dataverlies na mogelijke aanval door Chinese hackers

IBM heeft in een verklaring aangegeven dat het geen gevoelige informatie is kwijtgeraakt na een hackaanval door mogelijk hackers in dienst van de Chinese overheid op Big Blue en andere bedrijven als HPE. Dit bericht de financiële nieuwsdienst Bloomberg.

Volgens de verklaring van Big Blue tegenover de financiële nieuwsdienst geeft het bedrijf aan dat het op de hoogste is van de aanvallen en constant bezig is met het beschermen van het bedrijf en zin klanten tegen dit soort bedreigingen. IBM voelt zich zeer verantwoordelijk voor de bij het bedrijf ondergebrachte data van klanten en heeft inmiddels kunnen vaststellen dat geen gevoelige informatie van IBM zelf of van zijn klanten is gelekt.

Beschuldigingen van Amerikaanse overheid

Big Blue reageert hiermee op de vorige week gepubliceerde aantijgingen van het Department of Justice van de Verenigde Staten dat de Chinese overheid, in het bijzonder het Chinese Ministerie van Veiligheid, al jaren bezig is intellectueel eigendom te stelen van Amerikaanse bedrijven. Onder deze aangevallen bedrijven zouden zich dus IBM en HPE bevinden.

Reactie van HPE

Ook HPE geeft eveneens in verklaring tegenover Bloomberg aan de veiligheid van de data van het bedrijf als absolute topprioriteit te beschouwen. Het wil geen commentaar leveren op de door de Amerikaanse overheid gedane beschuldigingen.