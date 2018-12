Big Blue ontwikkelt mini-sensor voor gezondheidsmetingen via vingernagels

IBM heeft een mini-sensor ontwikkelt waarmee inzicht kan worden gekregen in de gezondheid van personen via hun vingernagels. Dit maakt het technologiebedrijf uit de Verenigde Staten ondanks bekend.

Volgens een blogpost van Big Blue is de nu ontwikkelde mini-sensor speciaal ontwikkeld om de druk, temperatuur en oppervlaktetextuur van vingernagels te meten en de gegevens te vertalen naar signalen over hoe deze meegeven en daardoor informatie geven over hoe wij onze vingers dagelijks gebruiken. Op basis van deze gegevens zouden dan weer andere lichaamsfunctionaliteiten te onderzoeken zijn.

Sensor in twee delen

Concreet bestaat de mini-sensor uit twee delen. Het eerste deel is een compacte computer die bovenop een vinger is bevestigd. Het tweede deel bestaat uit een aantal spanningsmeters die aan de vingernagel moeten worden bevestigd. Deze spanningsmeters registreren de fijne bewegingen en veranderingen die de vingers maken bij het dagelijks gebruik van de handen.

De data die wordt verzameld over de veranderingen die de vingernagels doormaken, kan vooral worden gebruikt om meer inzicht te krijgen van de kracht van iemands handen. Deze gegevens kunnen, aldus ontwikkelaar IBM, weer veder worden gebruikt voor inzicht in een veel breder aantal medische condities.

Geschikte use cases

Een van de voor deze mini-sensor’s geschikte use cases zijn patiënten met de Ziekte van Parkinson. De spanningsmeters kunnen onder meer fluctuaties in de frequentie en intensiteit van handtrillingen identificeren. Voor artsen zijn dit gegevens die hen mogelijk kunnen helpen om betere zorgbeslissingen te nemen. Gripkracht is ook waardevol gebleken voor het evalueren van de progressie van ziektes zoals hartaandoeningen en voor het detecteren van stress.

Overige mogelijkheden via AI

De nu ontwikkelde mini-sensor is specifiek ontworpen om samen met een smart watch te worden gebruikt. De smart watch verwerkt de gegevens met kunstmatige intelligentie (AI)-algoritmen die IBM speciaal voor het project heeft ontwikkeld.

De gebruikte kunstmatige intelligentie kan volgens Big Blue niet alleen abnormale bewegingen identificeren, maar ook onderscheid maken tussen verschillende activiteiten. De software is nauwkeurig genoeg om te vertellen, onder andere of de gebruiker aan het schrijven is en zelfs te bepalen wanneer ze getallen tekenen. Hierdoor kan de sensor in de nabije toekomst mogelijk als communicatiemiddel worden gebruikt voor mensen met een handicap.