Apple: kromme iPad Pro 2018 voldoet gewoon aan alle eisen

De afgelopen tijd is er wat te doen geweest rond de nieuwe iPad Pro van Apple. Sommige gebruikers meldden dat hun apparaat licht gebogen leek te zijn. Maar dat Apple die niet wilde vervangen. Nu laat het bedrijf in een brief aan gebruikers weten dat een licht gebogen apparaat simpelweg mogelijk is en het gevolg zal zijn van bepaalde productieprocessen.

De site 9to5Mac wist via een van zijn lezers een e-mail in handen te krijgen van Apple’s senior vicepresident van hardware engineering, Dan Riccio. Hij schrijft aan gebruikers dat de nieuwe iPad Pro aan “alle hoge kwaliteitseisen van design en precisiefabricage” van Apple voldoet of deze zelfs overschrijdt. Het bedrijf zou alle apparaten met grote zorgvuldigheid samenstellen.

Zeer kleine afwijking

De nieuwe iPad Pro mag volgens Riccio maximaal een afwijking van “400 micron” hebben. Dat is “strakker dan vorige generaties”. De afwijking van het apparaat mag dan minder dan een halve millimeter bereiken en is volgens Riccio minder dan vier vel a4 die op elkaar gelegd zijn. De afwijking zal ook niet toenemen als mensen het product normaal gebruiken. En: “deze kleine afwijkingen hebben op geen enkele manier invloed op het functioneren van het apparaat”.

De afwijking is volgens de site 9to5Mac het gevolg van het productieproces van de iPad Pro. Het heeft te maken met de manier waarop bepaalde metalen en plastic onderdelen afkoelen tijdens het productieproces. De afwijking kan dan ook voorkomen bij zowel de 11- als de 12,9-inch versie van het apparaat. De 4G-variant heeft er naar het schijnt verder het meeste last van, doordat die op de achterkant een plastic antennelijn heeft.

De nieuwe iPad Pro 2018 heeft voor het eerst geen thuisknop. Het apparaat heeft een 11- of 12,9-inch scherm en is slechts 5,9mm dik. De schermranden zijn – mede doordat de thuisknop ontbreekt – relatief smal. Verder draait de iPad op een Apple A12X Bionic-chip en is het apparaat vanaf 899 euro te koop.