Intel belooft communicatiever te zijn over tekort aan processors

Intel geeft toe dat het tegenover zijn partnerkanaal onduidelijk en niet transparant is geweest over het tekort aan processors van de leverancier en de vertragingen in de levering. In 2019 moet dit sterk verbeterd worden, zo stelt de chipfabrikant in een recent gesprek met CRN.

In het interview met de techsite geeft Todd Garrigues, directeur partnerverkoopprogramma’s van de chipgigant aan dat het bedrijf het afgelopen jaar niet heel transparant is geweest als het gaat om informatie over het tekort aan processors en de daardoor ontstane vertraging in de levering van processors, prijsstijgingen en andere uitdagingen.

Problemen Intel en klanten

Sinds enkele maanden kampt de grote processorfabrikant met een achterstand in de levering van CPU’s. Hoewel dit tekort niet direct gevolgen heeft voor de jaaromzet voor 2018 van de producent, hebben wel veel afnemers hier last van. Vooral afnemers van processors in het PC-segment. Veel bedrijven hebben te maken met lagere afzet. Overige problemen van Intel=partners zijn onder andere vertragingen van leveringen en hogere kosten.

Kritische feedback van partners

Het bedrijf kreeg over de tekorten kritische feedback van zijn partners, zo stelt de Intel-directeur in het interview. De feedback was volgens de Intel-directeur vooral dat de chipfabrikant veel meer transparantie moest tonen en liefst realtime inzicht in de productie.

Het bedrijf neemt de kritische feedback van haar partners over dit gebrek nu uiterst serieus. Voor 2019 wordt daarom betere transparantie over bevoorradingsproblemen, nieuwe zakelijke kansen en nieuwe technologieën een van de belangrijkste prioriteiten van het bedrijf voor zijn partnerkanaal.

Meer aandacht voor distributeurs

Volgens Garrigues heeft de chipfabrikant hierbij een aantal uitdagingen te overwinnen. Een van de belangrijkste is dat het bedrijf met de bredere basis van haar partnerkanaal geen directe één-op-één relatie heeft. Daarom wil Intel vooral de relaties met de diverse distributeurs die een brede kanaalbasis bedienen gaan verstevigen. Denk hierbij, naast vele anderen, aan partners als Tech Data of Ingram Micro.

Met deze distributiepartners wil de processorfabrikant een veel directere, open en transparante dialoog voeren om hen te helpen bij het plannen en helpen van gezamenlijke klanten bij het plannen van routekaarten en het plannen van de levering.