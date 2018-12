Google gaat groot datacenter bouwen langs A7 in Noord-Holland

Er komt de komende jaren een tweede datacenter van Google in Nederland. Dit datacenter zal worden gerealiseerd langs de A7 in de gemeente Hollands Kroon in Noord Holland. Deze gemeente heeft de benodigde omgevingsvergunning hiervoor verstrekt, er zijn geen doorslaggevende bezwaren ingediend door de bewoners.

De locatie die Google heeft gekozen voor het tweede datacenter ligt in een gebied dat vooral bekend staat om zijn broeikassen. Mogelijk wil Google de restwarmte van het datacenter hergebruiken door deze aan de broeikassen in de omgeving leveren. Zoals eerder gemeld wordt dit het tweede datacenter van Google in Nederland. Op dit moment heeft Google al een grote locatie in gebruik in de Eemshaven in Groningen. Vanuit daar worden onder meer diverse Google-diensten geleverd, maar ook de zakelijke cloudactiviteiten van het bedrijf.

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, heeft eerder dit jaar 70 hectare grond gekocht in Holland Kroon, voldoende voor de bouw van een fors datacenter. Verder doen Alphabet en Google geen uitspraken over de exacte plannen en waar dit datacenter voor ingezet zal worden. Het ligt echter voor de hand dat Google dit datacenter voor dezelfde doeleinden zal inzetten en binnen de Nederlandse regio er een availability zone komt vanuit Hollands Kroon. Enterprise klanten zijn geen voorstander van availability zones die binnen een kleine afstand van elkaar liggen. Zij zien daar liever tientallen kilometers tussen zitten, dat lijkt op dit moment niet het geval bij Google.

De techgigant uit Mountain View is overigens niet de eerste met een datacenter tussen de broeikassen. Ook Microsoft heeft al datacenters gebouwd in dezelfde omgeving.