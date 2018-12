Plantronics sluit deal met beurstoezichthouder SEC inzake overname Polycom

Headsetfabrikant Plantronics heeft een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse beurswaakhond SEC inzake mogelijke onregelmatigheden rondom de overname van videoconferencing- en collaborationspecialist Polycom. Dit maakte de headsetfabrikant recent bekend.

Volgens de fabrikant gaat het om een overeenkomst met de beurstoezichthouder in de Verenigde Staten waarbij, tegen betaling van een bedrag van 36 miljoen dollar, het lopende onderzoek naar onregelmatigheden rondom de verkoop van Polycom eind 2016 wordt stopgezet.

Ongewenst gedrag medewerkers Polycom China

Concreet ging het onderzoek van beurswaakhond over mogelijk ongewenst gedrag van medewerkers van de overgenomen videoconferening- en collaborationspecialist in China. Wat dit ongewenst gedrag precies was, is niet bekend gemaakt. Wel speelde het alleen bij Polycom China, voordat het bedrijf in 2016 naar de beurs ging en voordat dit bedrijf in juli van dit jaar werd overgenomen door Plantronics. Alle betrokken medewerkers zouden het bedrijf voor de overname al hebben verlaten.

Medewerking met autoriteiten

Plantronics heeft de onregelmatigheden zelf bij de SEC aangekaart. Nadat het zelf uitgebreid onderzoek heeft gedaan, heeft de headsetspecialist zelf de gevonden onregelmatigheden bij de beurstoezichthouder aangekaart en heeft vervolgens volledig met het onderzoek meegewerkt. Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie komt met een verklaring waarin bericht wordt dat de headsetfabrikant met beurstoezichthouder SEC een overeenkomst heeft gesloten.

Overname in juli 2018

Plantronics nam in juli 2018 Polycom over voor een bedrag van ongeveer 1,6 miljard dollar. Hiermee ontstond, volgens de fabrikant, het breedste portfolio aan complementaire producten en diensten in het globale communicatie- en samenwerkingsecosysteem.

Verder wil de headsetfabrikant met de overname nieuwe kansen gaan benutten en ontwikkelen op de markt voor unified communications- en collaboration-toepassingen. Ook ontstaan er op die manier mogelijkheden voor onder meer diensten op het gebied van data analytics en insight.