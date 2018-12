Huawei wil 5G-ontwikkeltraject verder gaan opschalen

De Chinese elektronicafabrikant wil haar ontwikkeltrajecten voor 5G in verder gaan opschalen, zo geeft voorzitter Liang Hua aan in een interview met de Chinese krant South China Moring Post. Het bedrijf blijft in investeren, ondanks alle recente ophef.

Volgens de bestuursvoorzitter gaat het bedrijf het komende jaar nog meer investeren in het ontwikkelen van producten voor 5G. In zijn gesprek met de krant geeft Liang Hua aan dat het voor Huawei eigenlijk business as usual is, ondanks de moeilijke situatie. Volgens hem moet het bedrijf vooral nu laten zien dat het zijn eigen werk goed doet en de concurrentie op het gebied van 5G-appratuur goed kan aangaan. Het gaat er daarbij vanuit dat eindgebruikers hierbij hun eigen afwegingen zullen maken over welke apparatuur gaan gebruiken.

5G-ontwikkelingen

In het kader van de 5G-ontwikkelingen lanceert de Chinese fabrikant waarschijnlijk in de eerste helft van 2019 een compatibele smartphone. Daarnaast wil het meer contracten aangaan met 50 partners op 5G-gebied. Inmiddels heeft het bedrijf al wereldwijd meer dan 10.000 5G basisstations uitgerold.

Boycot van Huawei

Huawei is niet van plan zich van de wijs te laten brengen door de recente ophef die rondom het bedrijf is ontstaan met verdenkingen die de fabrikant de laatste maanden veel parten spelen. Vooral de Verenigde Staten verdenkt Huawei van het faciliteren van spionageactiviteiten door de Chinese overheid via de (telecom)netwerkapparatuur van de leverancier.

Deze verdenkingen hebben onder meer geleid tot het boycotten van Huawei-apparatuur door diverse landen en telecomoperators. Ook werd onlangs de CFO Meng Wanzhou in Canada gearresteerd op verdenking van het omzeilen van sancties tegen Iran. De VS heeft daarom om haar uitlevering gevraagd.