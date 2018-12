Huawei onthult Honor View20 met 48MP-camera

Huawei heeft een nieuwe vlaggenschiptelefoon onthuld in de Honor-serie: de View20. De smartphone heeft een 6,4-inch display met een kleine inkeping bovenin. De smartphone is relatief goedkoop en biedt een achtercamera met 48 megapixelsensor.

De Honor View20 heeft een vrij opvallend ontwerp en is relatief klein gehouden, ondanks het grote 6,4-inch scherm. Dat kan doordat het scherm vrijwel de hele voorkant bedekt, op een klein stukje na waar men een inkeping heeft gelaten voor de selfiecamera.

Indrukwekkende camera’s

De Honor View20 draait op een Kirin 980-processor die gemaakt is met het 7nm-procedé. Die processor is onder meer toegespitst op kunstmatige intelligentie, vermoedelijk om foto’s automatisch te verbeteren en wat leuke extra’s te bieden bij de goed uitgeruste camerasensoren. De View20 mag dan wel geen dubbele camera hebben, zoals de laatste tijd zeer gebruikelijk is, maar biedt wel flink wat megapixels.

De camera voorop biedt een 25-megapixelsensor met diafragma van f/2.0. Daarnaast zit er op de achterkant een 48-megapixelsensor en een 3D Time of Flight stereolens. Die maakt geavanceerde functies als motion capture en 3D-bodyshaping mogelijk. Ondanks dat de lens over 48-megapixels beschikt, drukt deze plaatjes samen tot een haarscherpe 12 megapixelfoto.

Andere specificaties en prijs

De Honor View20 beschikt verder over 6 tot 8 gigabyte aan werkgeheugen. Verder beschikt de gebruiker over 64 tot 256GB aan opslagcapaciteit en zal de smartphone voorzien zijn van een 4.000 mAh-accu. De telefoon heeft achterop nog een vingerafdrukscanner en draait op Android Pie.

De smartphone kost in China, waar deze vanaf deze week al beschikbaar is, omgerekend zo’n vierhonderd euro. In Europa zal de release iets later plaatsvinden en staat er voor 22 januari een evenement gepland in Parijs, waar men een Europese variant zal presenteren. Vermoedelijk is het apparaat dan vanaf februari of maar verkrijgbaar en zijn de specificaties nagenoeg gelijk aan de Chinese variant.