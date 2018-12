Super Micro en Intel bieden onderzoekscentrum voor de cloud in Nederland

Infrastructuurfabrikant Super Micro en chipgigant Intel hebben sinds kort een gezamenlijk Cloud Center of Execellence in Nederland. In dit onderzoekscentrum kunnen klanten van beide leveranciers onder meer demonstraties geven of verschillende producten en proof-of-concepts testen.

Geboden technologie

Concreet bieden beide fabrikanten, volgens een persbericht, met het gezamenlijke Cloud Center of Excellence een opstelling van verschillende racks met de server- en oplossingen van Super Micro in combinatie met de laatste Intel-technologie.

Zo omvat deze proefopstelling onder meer het nieuwe, volledig configureerbare 1U All-Flash Storage-platform van Super Micro. Dit storagesysteem ondersteunt onder meer een halve petabyte aan NVMe-opslag, in combinatie met de nieuwste opslagmedia zoals Intel Ruler en EDSFF flash NVMe voor opslagdichtheid. Daarnaast beschikt de opstelling ook over Intel Optane DC SSD’s en de Intel Optane DC persistent memory voor geheugenuitbreiding, evenals vROC.

Waarde voor eindgebruikers

Eindgebruikers van het Cloud Center of Excellence kunnen binnen deze omgeving in gecontroleerde situaties hun workloads op de apparatuur van de leveranciers uitproberen. Hierdoor kunnen ze, aldus Super Micro en Intel, hun pad naar technologische (digitale) transitie versnellen. Vooral leveranciers van clouddiensten en cloudomgevingen voor bedrijven en datacenters kunnen hiervan presenteren, aldus beide initiatiefnemers.

Locatie testcentrum

Het Cloud Center of Excellence van beide fabrikanten is gevestigd in het Europese hoofdkwartier van Super Micro dat zich eveneens in Nederland bevindt.