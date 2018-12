Windows 10 build update biedt aangepast Start-menu

Microsoft heeft recent een nieuwe bèta build uitgebracht voor de toekomstige Windows 10-update. Met build 18305 zijn er, naast een enorme waslijst aan andere verbeteringen en bug fixes, onder meer veranderingen aangebracht aan het Start-menu en wordt Windows Sandbox geïntroduceerd.

In de nu uitgebrachte bètaversie zijn weer een groot aantal nieuwe features en verbeteringen voor het besturingssysteem aangebracht, vooral op basis van feedback van eindgebruikers. Wel waarschuwt Microsoft dat deze build nog vroeg in het ontwikkelproces zit en dus nog bugs kan bevatten waardoor alles niet zou kunnen werken zoals het moet werken.

Aanpassingen aan het Start-menu

De belangrijkste wijziging in deze proefbuild is die in het Start-menu. Dit is nu sterk vereenvoudigd en bestaat uit een enkele kolom waarin een kleiner aantal top-level app-tegels valt te zien. Daarnaast beidt het Start-menu nu mogelijkheden om toegevoegde inbox apps te verwijderen en om bepaalde folders of groepen van tegels te ‘unpinnen’.

De ontwikkelaars van Microsoft geven wel aan dat dit vernieuwde Start-menu niet meteen zichtbaar wordt bij het opstarten van de build. Dit omdat zij ervoor willen zorgen dat gebruikers bij opstarten hun omgeving aantreffen zoals ze het eerder, in een vorige versie van Windows 10, hebben achtergelaten.

Introductie van de Sandbox-functionaliteit

In de build wordt verder ook voor het eerst Windows 10 Sandbox geïntroduceerd. Dit is een lichte desktopomgeving die speciaal en veilig applicaties kan laten draaien in een geïsoleerde omgeving. Onze Belgische collega’s schreven onlangs meer over deze specifieke functionaliteit.

Uitbannen van wachtwoorden

Daarnaast zetten de ontwikkelaars van Microsoft Windows 10 met de laatste build het uitbannen van wachtwoorden verder door. In deze build introduceert de softwarespecialist het inloggen op Windows via telefoonnummers. Eindgebruikers kunnen nu, als ze over een Windows-account beschikken met hun telefoonnummer, hiermee inloggen via een sms-code en zo hun account voor Windows 10 opzetten. Hierna kunnen ze dan Windows Hello gebruiken om in te loggen op hun device via een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een PIN-code. Dit natuurlijk wel afhankelijk van de mogelijkheden die hun device biedt.

Overige functionaliteit

Andere nu toegevoegde functionaliteit omvat onder meer verbeteringen voor de Windows Security App, snellere toegang tot emoji’s en een nieuwe look en feel van de clipboard-functionaliteit, verbeterde troubleshooting, automatisch opstarten en inloggen voor enterprise-ondernemingen en een verbeterde homepage voor toegang tot de instellingen.

Update 2019

Alle functionaliteit moet voor iedere Windows 10-eingebruiker beschikbaar komen in de eerstvolgende release van het besturingssysteem in 2019. Deze update wordt in het eerste half jaar van het komende jaar verwacht.