Google Lens-app herkent al meer dan 1 miljard objecten

De Google-Lens app voor camera’s van smartphones herkent op dit moment met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) op basis van machine learning en computer vision al meer dan 1 miljard verschillende objecten. Dit maakte Google onlangs bekend.

Volgens een blogpost van de techgigant is het aantal objecten dat met de app kan worden herkend en benoemd sinds de introductie in mei 2017 gestegen van 250.000 naar meer dan 1 miljard op dit moment. De sterke groei van het aantal te herkennen objecten komt vooral doordat Google constant de verschillende vormen van machine learning en computer vision-technologie die het ontwikkelt met elkaar integreert en zo constant de algoritmes aanpast.

Voor de kunstmatige intelligentie voor Google Lens voedt Google de app onder meer met de beelden uit Google Image, feiten uit Google Knowledge Graph en TensorFlow, het opensource machine learning framework van de techgigant. Tevens gebruikt de kunstmatige intelligetie ook metadata van foto’s op de smartphones van eindgebruikers.

Toepassingen

Concreet maakt de Lens-app het mogelijk om door de camera op een object te richten, bijvoorbeeld in een winkel, meer informatie hierover te verkrijgen. Daarnaast kan de app ook teksten lezen en kopiëren. Een geinige extra feature is dat de app, door het op een wifi-code of een routerlabel te richten, ook automatisch het device, vaak een smartphone, direct met het wifi-netwerk kan verbinden.

Beschikbaarheid Google Lens-app

De Google Lens-app is vanzelfsprekend beschikbaar voor het mobiele OS Android, maar ook voor iOS. Daarnaast is de app geïntegreerd in de Google Assistent-functionaliteit voor de laatste op Android gebaseerde smartphones.