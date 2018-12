‘Nokia 9 krijgt 5 camera’s aan achterkant en vingerafdrukscanner onder het scherm’

Sinds HMD Global wereldwijd de licentie heeft op de Nokia-merknaam, zet het volop in op relatief goedkope smartphones met een aantal premium functies. Voor zijn vlaggenschip van volgend jaar heeft het bedrijf de Nokia 9 gepland staan: een telefoon met maar liefst vijf camerasensoren achterop en een vingerafdrukscanner onder het display.

Een foto die Evan Blass, die regelmatig eerste renders van smartphones online plaatst, op zijn Twitter-account toonde, laat een nog onaangekondigd Nokia-toestel zien. Het gaat om de Nokia 9, een smartphone met vijf in opvallende volgorde geplaatste camera’s. Uit de render blijkt ook dat de telefoon een vingerafdrukscanner onder het scherm krijgt.

Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46 — Evan Blass (@evleaks) December 31, 2018

Het is niet zeker om wat voor camera’s het gaat. De Nokia 9 zal vermoedelijk lenzen met elk een eigen zoomniveau krijgen, zodat de camera’s goed kunnen inzoomen. Dat de telefoon verder een vingerafdrukscanner krijgt onder het scherm is een knappe prestatie, want daarmee zal Nokia de derde fabrikant zijn die dat voor elkaar krijgt. Eerder kwamen de OnePlus 6T en Huawei Mate 20 Pro op de markt met deze functie.

Snel beschikbaar

De Nokia 9 zal vermoedelijk snel gepresenteerd worden. HMD hintte er eerder al op dat de telefoon vroeg in het jaar onthuld wordt en er gaan al maanden geruchten over. Dat er nu ook een render online verschenen is, wijst erop dat de release inderdaad nabij is. Hoe duur het toestel wordt is niet zeker, al kunnen we er vanuit gaan dat het toestel relatief duur wordt voor een Nokia-toestel.

Met eerdere telefoons focuste het bedrijf zich vooral op het lage en middensegment van de markt. Nu maakt het echter langzaam ook bewegingen richting de consument die van wat duurdere toestellen houdt. De Nokia 8 Sirocco was bijvoorbeeld een echte premium telefoon van het bedrijf en de Nokia 9 wordt dan een opvolger daarvan. Vermoedelijk zal de prijs zo tussen de 700 en 800 euro komen te liggen.