Larry Ellison van Oracle wordt bestuurder bij Tesla

Larry Ellison, CEO van Oracle, treedt als onafhankelijk lid toe tot de Board of Directors van Tesla. Dit maakte de fabrikant van elektrische auto’s afgelopen weekend bekend. De Oracle-topman gaat onder meer Tesla CEO Elon Musk adviseren bij de koers van het bedrijf.

Concreet is de benoeming van Ellison een reactie op een eis van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC aan de autofabrikant om in het kader van de Amerikaanse wet- en regelgeving rondom corporate governance meer toezicht te gaan houden op het af en toe excentrieke beleid en gedrag van oprichter en CEO Elon Musk.

Gedrag Elon Musk

Musk kwam dit jaar vaak in het nieuws met extreme ideeën over de te volgen koers van het bedrijf en om een dreigement om de autofabrikant van de beurs te halen. Hiermee schond hij diverse Amerikaanse regelgeving rondom corporate governance. De SEC greep vervolgens in en legde het bedrijf een aantal verplichte maatregelen op om de CEO onder controle te brengen.

Afgelopen november legde Musk al zijn rol als Chairman of the Board neer en betaalde een boete aan de Amerikaanse toezichthouder.

Nog een lid van de Board

Naast Ellison treedt ook Kathleen Wilson-Thompson van het bedrijf in gezondheidsproducten Wallgreens Boots Alliance toe tot de board van Tesla. Zij is een expert op het gebied van human resources.