Sony schroeft productie 3D-camera’s voor smartphones verder op

Sony gaat de productie van zijn ontwikkelde 3D-sensors voor smartphones verder opvoeren. Dit bericht de Amerikaanse financiële nieuwswebsite Bloomberg. Reden voor het opschroeven van de productie is een sterke vraag naar deze laatste cameratechnologie.

Volgens de nieuwssite gaat de Japanse fabrikant zijn productie van 3D-sensors verder opvoeren omdat het van meer smartphonefabrikanten vraag krijgt. Onder deze fabrikanten zou zich ook Apple bevinden, nadat in een eerder stadium ook de Chinese fabrikant Huawei had aangekondigd deze camera’s in zijn smartphones te gaan stoppen. Andere fabrikanten zijn niet bekend, maar Sony levert ook camera’s aan Alphabet en Samsung.

Volgens de Japanse fabrikant moet de productie van 3D-sensors in de late zomer van 2019 op stoom zijn om aan de totale vraag te kunnen voldoen. Sony is overigens niet de enige fabrikant en ontwikkelaar van 3D-camera’s voor smartphones. Ook fabrikanten als Lumentum Holdings en STMicroelectronics maken deze camera’s.

Technologie met lasers

De technologie die de Japanse fabrikant voor zijn 3D-camerasensors gebruikt, is die van ‘time of flight’. Deze technologie stuurt onzichtbare laserpulsen uit en meet hoe lang deze erover doen om terug te kaatsen. Volgens Sony zorgt dit ervoor dat er meer gedetailleerde 3D-modellen kunnen worden ontwikkeld en de technologie werkt tot op vijf meter afstand.

Mobiele games goede user case

De 3D-cameratechnologie kan volgens Sony onder meer worden gebruikt voor mobiele games. Zo kunnen virtuele karakters op deze manier in een real time-omgeving worden geplaatst en daarin navigeren. Ook kan de 3D-cameratechnologie worden gebruikt om mobiele games te besturen met handgebaren.

Andere toepassingen van 3D-cameratechnologie zijn onder meer voor het unlocken van smartphones door gezichtsherkenning en het beter kunnen meten van diepte voor het maken van nachtelijke foto’s.