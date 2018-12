‘LG komt in 2019 met opvouwbare smartphone’

Niet alleen Samsung en Huawei komen in 2019 met een opvouwbare telefoon: ook LG lijkt van plan te zijn om in het derde kwartaal van 2019 een eerste opvouwbare smartphone op de markt te brengen. Eerst richt het bedrijf zich echter op een toestel dat ondersteuning voor de nieuwe netwerktechnologie van 2019 biedt: 5G.

Dat meldt de site ETNews vandaag op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Het realiseren van een 5G-smartphone en een toestel dat opvouwbaar is, behoort tot de belangrijkste prioriteiten van het bedrijf. Daarmee wil het competitief blijven en kunnen blijven bestaan binnen de steeds zwaarder bevochten smartphonewereld.

CES gemist

Heel veel details over de smartphone zijn er niet, al was er recent wel een bericht dat het toestel oorspronkelijk tijdens de CES 2019 begin januari getoond had moeten worden. Die vlieger lijkt echter niet op te gaan, dat liet in elk geval de doorgaans goed geïnformeerde Evan Blass half december op Twitter weten.

Daarmee heeft LG te maken met een tegenslag, al gaat het wel andere telefoons presenteren in januari. Tijdens de techbeurs CES wil het de LG Q9 onthullen, een telefoon die relatief goedkoop moet zijn. De Q9 beschikt volgens de geruchten over een 6,1-inch scherm, Qualcomm Snapdragon 660-processor en 4GB aan werkgeheugen. Iets minder is de 32GB aan opslagcapaciteit waarover gesproken wordt.

Opvouwbare telefoons

Diverse bedrijven werken aan een opvouwbare smartphone. Het Chinese bedrijf Royole was de eerste die er een wist te tonen aan de wereld, waarna Samsung vrij snel volgde met een eerste officiële preview op zijn opvouwbare toestel. Ook Huawei heeft al laten weten die in de loop van 2019 uit te willen brengen. Als LG erin slaagt om dat ook te doen, voegt het zich dus bij een illuster rijtje.