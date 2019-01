‘Windows 10 eindelijk groter dan Windows 7’

Windows 10 gaat 2019 in als het grootste desktopbesturingssysteem. Het OS dat in 2015 werd gelanceerd heeft eindelijk meer gebruikers dan Windows 7, zo blijkt uit de laatste cijfers van NetMarketShare.

Volgens het laatste rapport van de statistiekboer draait Windows 10 vandaag op 39,22 procent van alle desk- en laptops. Windows 7, lange tijd het populairste besturingssysteem, volgt op een tweede plaats met 36,90 procent.

Het aandeel Windows 7-gebruikers blijft daarmee wel nog steeds significant. Het gaat voornamelijk over enterprise-gebruikers, die zeer terughoudend zijn met upgraden. Microsoft zal ook dit jaar nog inspanningen moeten blijven leveren om deze groep mee aan boord van Windows 10 te krijgen.

Microsoft hoopte aanvankelijk om binnen twee tot drie jaar na de lancering van Windows 10 door de kaap van een miljard actieve toestellen te breken. Dat is niet gelukt. Toch kan Microsoft zijn strategie van Windows 10 as a service als een succes beschouwen. Volgens het laatste officiële cijfer staat de teller op meer dan 700 miljoen apparaten, al is de groei wel gestagneerd.

Windows in zijn totaal, oudere versies meegerekend, heeft een marktaandeel van 87,71 procent op desktop/laptop. MacOS staat volgens de cijfers van NetMarketShare op 9,61 procent. Linux heeft een marktaandeel van 2,09 procent en Chrome OS neemt 0,31 procent voor rekening.

