Dell is dan eindelijk officieel terug op de beurs

Dell Technologies is sinds afgelopen vrijdag officieel weer een beursgenoteerd bedrijf. De computerfabrikant bevindt zich op de New York Stock Exchance onder het symbool DELL. Daarvoor nam het flink wat aandelen over van VMware, waarmee een omgekeerde beursgang mogelijk was.

Bijna zes jaar geleden haalde oprichter en CEO Michael Dell het bedrijf van de beurs. Het was een van de grootste buyouts sinds de financiële crisis van 2008. Dell vond toentertijd dat de continue druk van aandeelhouders om winst te maken teveel druk zette op het bedrijf. Een langetermijnstrategie zou beter zijn. Afgelopen jaar veranderde Michael Dell echter van gedachte en besloot hij weer een beursgang te willen maken.

Omgekeerde beursgang

Voor de overname nam Dell voor bijna 24 miljard dollar aan aandelen over van VMware, waarin het al een aandeel van 81 procent had. Daardoor kon Dell de traditionele wegen die een bedrijf moet volgen voor een beursgang overslaan. Dat was van belang voor het bedrijf, omdat het vermoedelijk fikse kritiek zou krijgen op de schuld van maar liefst 52,7 miljard dollar.

Die schuld lijkt weinig invloed te hebben gehad op de aandeelkoers van het bedrijf. Dell-aandelen waren vrijdag bij de beursgang 45,50 dollar waard. Op moment van schrijven bedraagt de waarde van de aandelen 48,87 dollar. Daarmee staat het bedrijf op een beurswaarde van 16,36 miljard dollar.

Nieuwe strategie

Tot ergens begin jaren 2000 werd Dell door velen gezien als een pionier op het gebied van computers. Het was dan ook een van de eerste bedrijven dat klanten ertoe in staat stelde hun eigen computers te configureren. Daarvoor werkte het samen met Aziatische fabrikanten voor verschillende componenten, zodat de prijzen zo laag mogelijk konden blijven.

Maar Dell miste de boot waarbij de industrie overstapte op tablets, smartphones en muziekspelers en gameconsoles. Daardoor zag Dell lange tijd zijn verkopen dalen, waardoor het bedrijf de focus moest verleggen. Het werd dan ook een bedrijf dat dankzij een aantal slimme overnames veranderde in de leverancier van diverse aan informatietechnologie gerelateerde diensten. Denk daarbij aan opslag, netwerktechnologie, servers en cybersecurity.

De strategie werkt, want afgelopen kwartaal zag Dell zijn omzet met vijftien procent groeien. In 2019 verwacht het bedrijf een omzet van tussen de 90,5 en 92 miljard dollar.