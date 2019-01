Duitse regeringspartij wil dat overheid een mobiel netwerk uitbouwt en uitbaat

Als het aan de Duitse regeringspartij CSU ligt, komt er straks een mobiel netwerk dat de staat uitbouwt en uitbaat. De partij gelooft niet langer dat commerciële ondernemingen ertoe in staat zijn om de nodige landelijke dekking te bieden.

Dat meldt de Süddeutsche Zeitung in een artikel over de plannen van het CSU. Nu is het nog een voorstel van de partijtop, maar de bedoeling is om tijdens het wintercongres deze week het idee aan de parlementsleden voor te leggen. Als die dan het voorstel overnemen, is het de vraag of het CDU erin mee gaat. Dat is de andere regeringspartij, die het voorstel zal moeten steunen om het plan doorgang te laten vinden.

Publiek netwerk

Het voorstel van de CSU is om een publiek bedrijf op te richten. Dat moet vervolgens zorgen voor een betrouwbaar mobiel netwerk. De gedachte van de partijtop is volgens de Süddeutsche Zeitung om daarmee te zorgen dat er minder van private ondernemingen uitgegaan hoeft te worden. Telecomproviders zouden verder bedragen moeten betalen om toegang te krijgen tot het netwerk. Op die manier kan de Duitse staat de investering volgens het CSU terugverdienen.

Het is bepaald niet het enige voorstel van de CSU dat de partij deze week bekijkt. Het zou ook de bedoeling zijn om de overheid zich te laten bemoeien met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daarvoor wil men uiterlijk in 2020 een Frans-Duits onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie oprichten. Dat zal men dan financieren met publieke middelen.

Traag en lage dekking

Vergeleken met andere landen is het niet heel goed gesteld met de dekking van mobiele netwerken in Duitsland. De gemiddelde dekking van het 4G-netwerk in het land bedraagt 59,5 procent. Dat is minder dan andere landen. Zo is er hier in Nederland een dekking van 93,5 procent, in Polen van 82,5 procent en in Albanië 61,7 procent. Ook ligt de gemiddelde snelheid lager dan in andere Europese landen.