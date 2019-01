Japanse techgigant NEC neemt grootste techbedrijf van Denemarken over

De Japanse techgigant NEC heeft aangekondigd dat het een deal heeft bereikt met het grootste technologiebedrijf uit Denemarken: IT-gigant KMD Holding. De deal zal naar verwachting uiterlijk eind februari rond zijn en zou naar verluidt 1,22 miljard dollar waard zijn.

Advanced International, een Amerikaanse private investeringsmaatschappij, zal KMD Holding verkopen aan NEC. Dat zou het bedrijf willen overnemen om zo meer omzet uit de publieke sector te kunnen halen. Daar is steeds meer vraag naar digitale diensten en precies daar wil NEC op inspelen.

Digitale domein

Voorzitter en CEO Takashi Niino van NEC vertelde aan diverse media dat zijn bedrijf op deze manier een zakelijk model overneemt dat “platformen in het digitale overheidsdomein” verkoopt. Daar valt ook flink wat omzet uit te behalen: vorig jaar meldde KMD dat het een omzet van 4,65 miljard Deense kronen geboekt had.

Omgerekend komt de omzet van KMD daarmee neer op zo’n 610 miljoen euro. Tegelijk was er wel sprake van een operationeel verlies, dat 54,5 miljoen kronen bedroeg. Omgerekend komt dat neer op 7,3 miljoen euro. Dat verlies kwam voort uit interne herstructureringen, en het bedrijf gaat er dan ook vanuit dat komend jaar winstgevend zal blijken.

Flinke uitbreiding

Voor NEC is dit de tweede grootste overname die het ooit gedaan heeft. Het bedrijf wil komend jaar 1,81 miljard dollar uitgeven voor dit soort overnames. “Denemarken en het Verenigd Koninkrijk worden gezien als Europese rolmodellen voor de implementatie van verenigde digitale overheidsmaatregelen als het aankomt op het verbeteren van administratieve diensten en terugdringen van kosten”, aldus CEO Takashi Niino.

De bedoeling is om met behulp van de diensten en ervaringen van KMD Holding de bredere Europese markt aan te boren. Momenteel is KMD actief in Noord-Europa, maar wat NEC betreft breidt men die activiteiten snel uit naar “heel Europa en daarna wereldwijd”.