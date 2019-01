Firefox-advertentie was onderdeel van een experiment van Mozilla

Eind vorig jaar meldden diverse gebruikers van browser Firefox dat ze in de desktopversie advertenties te zien kregen. Nu blijkt dat het om een experiment gaat en dat er geen gegevens gedeeld zijn met de partnerbedrijven van Firefox-moeder Mozilla.

Dat meldt de site Venture Beat op basis van een woordvoerder van het bedrijf. “Deze snippet was een experiment om via een aanbod van een partner meer waarde te bieden aan Firefox-gebruikers”, aldus een woordvoerder van Mozilla tegenover de website. “Het was geen betaalde advertentie. We zoeken continu naar nieuwe manieren om mensen te bedanken voor het gebruiken van Firefox.”

Waarde toevoegen

Gedurende enige tijd zagen gebruikers van Firefox op de Nieuwe Tabblad-pagina van de browser onderin een kleine balk verschijnen. Daarin kregen ze een Amazon-giftcard met een waarde van 20 dollar aangeboden als ze een hotel zouden boeken via Booking.com. Ondanks dat het erg aan een advertentie deed denken, was het dat dus niet volgens Mozilla.

Het bedrijf wil gebruikers van Firefox vaker van dit soort aanbiedingen doen. “Niet alleen voegen ze waarde toe voor gebruikers van Firefox, op deze manier kunnen we ook een open ecosysteem ondersteunen. Als gebruikers dit soort aanbiedingen zien, wordt er geen data gedeeld met een partner, tot de gebruiker de keuze aangaat om een band met het partnerbedrijf aan te gaan. We hopen dat deze strategie een positief voorbeeld stelt.”

Gewoon een advertentie

Ondanks dat Mozilla stelt dat het geen advertentie is, lijkt het daar natuurlijk wel op. Er is op de site van Booking.com zelfs een pagina te vinden helemaal gewijd aan deze samenwerking met Mozilla. Daarnaast lijkt het op meer manieren op een advertentie dan Mozilla doet voorkomen.

Voor de advertentie gebruikt het bedrijf de snippet-functie. Tot dusverre werden die bovenal gebruikt om tips weer te geven zodat gebruikers Firefox beter kunnen gebruiken. Standaard staan ze ingeschakeld, maar het is mogelijk om ze binnen het instellingenmenu uit te schakelen.