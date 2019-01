Google krijgt toestemming van FCC voor uitrol Project Soli

Google heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse FCC om Project Soli uit te rollen. Project Soli is technologie voor radarbewegingsdetectie. Met de toestemming mag Google zijn Soli-sensoren op hogere energieniveaus gebruiken dan eerder was toegestaan. De technologie kan ook op een vliegtuig ingezet worden. Dat meldt Silicon Angle.

Project Soli gebruikt radartechnologie om bewegingen in een driedimensionale ruimte vast te leggen. Het idee is om het mogelijk te maken om apparaten te besturen zonder ze aan te raken. Dit kan interessant zijn voor gebruikers met bewegings- of spraakbeperkingen.

De sensoren laten een gebruiker bijvoorbeeld een “onzichtbare” knop tussen hun duim en wijsvinger indrukken, of een “virtuele” knop draaien door een duim tegen een vinger aan te bewegen. De sensoren kunnen ingebouwd worden in smartphones, persoonlijke computers, draagbare apparaten en voertuigen. De sensoren bieden ook haptische feedback, zodat gebruikers een reactie voelen als ze de sensoren gebruiken.

De sensoren kunnen verder gebruikt worden om objecten op een vergelijkbare manier te detecteren als dat met beeldherkenningstechnologie gebeurt. De sensoren “zien” objecten echter niet, maar detecteren ze via radar en gebruikt deze input om te bepalen wat het object is. Daardoor is het ook mogelijk om objecten in het donker te detecteren en te bepalen van welk materiaal ze gemaakt zijn.

Verstoringen

De technologie kon tot nu toe niet op grote schaal ingezet worden, omdat Facebook zorgen had over Project Soli. Facebook was bang dat het de communicatie tussen bestaande transmitters en receivers voor korte afstanden in laptops en kleine apparaten kon verstoren.

Het probleem was dat Google de sensoren wilde laten werken in de 57 tot 64 GHz-frequentie met energieniveaus die overeenkomen met de European Telecommunications Standards Institute-standaard. Facebook werkt aan zijn eigen technologie die moet werken op 60 GHz.

De twee bedrijven besloten later dat de sensoren zouden werken op energieniveaus die hoger zijn dan nu toegestaan zijn, maar lager dan de niveaus die Google in eerste instantie voorstelde. De FCC heeft daar nu toestemming voor gegeven.