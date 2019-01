Hackers dreigen verzekeringsdocumenten van 9/11 te publiceren

Een hackersgroep genaamd The Dark Overlord kondigde maandag aan dat het een advocatenkantoor had gehackt. Dat advocatenkantoor behandelt zaken gerelateerd aan de aanslagen op 9 september 2001. De hackers dreigen nu om een groot aantal interne bestanden te publiceren, tenzij er losgeld betaald wordt.

The Dark Overlord kondigde de aanval aan op Pastebin, meldt Motherboard. Daarin wijst de groepering naar diverse verzekeraars en advocatenbureaus. De groep claimt dat het Hiscox Syndicates, Lloyds of London en Silverstein Properties heeft gehackt. “Hiscox Syndicates en Lloyds of London zijn twee van de grootste verzekeraars ter wereld, die alles van de kleinste en grootste dingen op de planeet verzekeren, en zelfs bouwwerken als de World Trade Centers verzekerden”, aldus de hackers.

Welke documenten de groep heeft gestolen, is onduidelijk. The Dark Overlord zegt echter met de ‘18.000 geheime’ documenten antwoorden te kunnen geven op complottheorieën over 9/11. Een woordvoerder van Hiscox heeft bevestigd dat de hackers een advocatenbureau gehackt hadden dat het bedrijf advies gaf. Waarschijnlijk werden er bestanden gestolen die gerelateerd zijn aan processen rondom 9/11.

“De systemen van het kantoor zijn niet verbonden met de IT-infrastructuur van Hiscox en onze eigen systemen zijn niet getroffen door dit incident. Een van de zaken die het advocatenbureau voor Hiscox en andere verzekeraars afhandelde is gerelateerd aan gebeurtenissen na 9/11, en we geloven dat informatie hieraan gerelateerd gestolen was tijdens de aanval”, aldus een woordvoerder.

Publicaties

De hackersgroep heeft een kleine set aan brieven, e-mails en andere documenten die diverse advocatenbureaus noemen gepubliceerd. Ook worden de Transport Security Administration en de Federal Aviation Administration hierin genoemd. De documenten zelf lijken redelijk onschadelijk, maar de groep zegt mogelijk meer te gaan publiceren.

In een brief waarin om losgeld gevraagd wordt, heeft The Dark Overlord een link naar een archief met 10 GB aan bestanden die het gestolen zou hebben toegevoegd. De groep gaf ook een link naar dat archief aan Motherboard, voor het zijn aankondiging publiceerde. Het archief is versleuteld, maar hackers dreigen om de decryptie-sleutels te publiceren. Daarmee worden steeds andere sets aan documenten beschikbaar gemaakt. Om dit te voorkomen moeten slachtoffers een onbekend bedrag in bitcoin betalen.

The Dark Overlord claimt verder de data ter verkoop aan te bieden op een hack-forum op het dark web. Ook probeert het mensen te chanteren die mogelijk voorkomen in de documenten.