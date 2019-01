iPhone-verkopen vallen tegen; Apple stelt omzetverwachting bij

Apple heeft gisteren zijn omzetverwachting over dit kwartaal bijgesteld. Het bedrijf stelt dat er tot nu toe minder iPhones verkocht zijn dan verwacht werd. Tegelijk stelt het ook dat het moeite heeft om van bepaalde producten voldoende exemplaren te produceren. Dat zorgt ervoor dat de omzet lager uitvalt dan eerder voorspeld.

Dat meldt Apple’s CEO Tim Cook in een brief aan investeerders. Er liggen tal van redenen ten grondslag aan de tegenvallende cijfers tot nu toe. Om die reden besloot het bedrijf dan ook een omzetwaarschuwing uit te brengen. Nu verwacht men een omzet van 84 miljard dollar, waar eerder verwacht werd dat de omzet tussen de 89 en 93 miljard dollar uit zou komen. De marge blijft wel gelijk: rond de 38 procent.

Veel tegenvallers

In de brief schrijft Tim Cook over meerdere redenen achter de tegenvallende omzet. Op de eerste plaats ligt dat aan de tegenvallende verkopen van nieuwe iPhones. Mensen zouden de nieuwe toestellen minder snel willen kopen, mede doordat deze zo duur zijn. Buiten de Verenigde Staten zijn ze door de dollarkoers vooral relatief duur en dat maakt – in combinatie met de nieuwe trend dat consumenten smartphones aanschaffen zonder abonnement – dat consumenten minder snel nieuwe en dure toestellen kopen.

Dat mensen bij hun oude iPhone relatief goedkoop de accu konden vervangen afgelopen jaar helpt ook niet. In combinatie met de zwakkere economische groei in China, zorgt dat er volgens Tim Cook voor dat er minder toestellen over de toonbank gingen dan verwacht werd. Maar het ligt niet alleen bij iPhones: volgens Cook had Apple ook moeite om de vraag naar sommige producten bij te benen.

Onder meer de MacBook Air, iPad Pro en AirPods zijn uiterst populair. Doordat Apple zoveel verschillende nieuwe producten heeft uitgebracht afgelopen jaar, kon het de grote vraag soms moeilijk bijbenen. Dat lag volgens Tim Cook wel al in lijn der verwachtingen.

Positieve noot

Tim Cook benadrukt in de brief uiteraard ook dat de verwachtingen voor de toekomst positief blijven. “We managen Apple voor de lange termijn en Apple heeft tijden van tegenvallers altijd gebruikt om onze aanpak opnieuw te bekijken, voordeel te halen uit onze flexibele bedrijfscultuur, aanpasbaarheid en creativiteit en zijn altijd opgestaan met een beter resultaat.”

Ondanks die positieve noot waarmee Cook eindigt, zijn de aandelen direct daarna met acht procent in waarde gedaald. Momenteel verhandelen aandeelhouders ze voor 157,93 dollar per aandeel. Apple is daarmee op moment van schrijven 749 miljard dollar waard.