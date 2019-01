Celonis biedt studenten en docenten online leerprogramma voor process mining

Celonis, dat bedrijven inzicht wil geven in operationele processen om hun organisaties te kunnen veranderen, heeft onlangs voor studenten en docenten van universiteiten en hogescholen een gratis e-learningprogramma voor process mining ontwikkeld. Dit moet veel nieuwe deskundigen gaan opleveren.

Process mining is volgens de softwareleverancier de belangrijkste voorwaarde voor de toekomst als het gaat om het op een intelligente manier veranderen en bijsturen van bedrijven. De technologie maakt het bedrijven mogelijk om de datastroom binnen operationele systemen vast te leggen. Hierdoor kunnen zij vervolgens beter inzicht krijgen in potentiële procesverbeteringen.

Deze procesverbeteringen zijn vaak nieuwe en in veel gevallen geautomatiseerde processen waardoor bedrijfstransformatie wordt gerealiseerd. Door bepaalde knelpunten beter inzichtelijk te maken en processen te verbeteren, kunnen bedrijven, volgens Celonis, niet alleen miljoenen aan kosten besparen, maar wordt tevens hun klanttevredenheid verbeterd.

E-learningprogramma voor process mining

Via het nu gestarte e-learningprogramma krijgen studenten en docenten van universiteiten en hogescholen nu toegang tot een compleet academisch leertraject voor process mining voor studenten en trainingen en ondersteuning voor docenten. Ook krijgen zij gratis toegang tot de SaaS-oplossing The Celonis Business Cloud van de leverancier waarmee zij het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen.

Initiatief van Celonis Academic Alliance

Het onderwijsprogramma is een initiaties van de Celoins Academic Alliance. Dit mondiale initiatief van de leverancier heeft tot doel om onderwijs en onderzoek op het gebied van process mining en analytics voor bedrijfstransformatie te ondersteunen. Dit initiatief wil met het nu opgezette e-learningprogramma ongeveer 100.000 mensen klaarstomen tot nieuwe specialisten op het gebied van process mining.

Celonis heeft academische partners in meer dan 25 landen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en de APAC-regio. In Nederland behoren onder andere de TU Eindhoven, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch, en de Zuyd Hogeschool tot dit netwerk.