Microsoft brengt werk-tracker MyAnalytics naar alle Office 365-gebruikers

Microsoft onthulde in oktober 2016 MyAnalytics voor Business Premium E5-gebruikers. Nu brengt het bedrijf de tracker ook naar alle Office 365-gebruikers, evenals gebruikers van Microsoft 365 Enterprise en Business suite met Exchange Online. Dat meldt VentureBeat.

MyAnalytics wordt door Microsoft de “fitness-tracker voor werk” genoemd. De dienst is een gepersonaliseerd dashboard dat een samenvatting biedt van de uren die een gebruiker doorbrengt voor bepaalde taken. Het gaat bijvoorbeeld om vergaderingen, het gebruik van e-mail, “focussen” en overwerken.

Daarnaast worden er suggesties gegeven over hoe een gebruiker niet productieve vergadertijden en overwerk kan verminderen. Verder kan het kunstmatige intelligentie gebruiken om e-mails te analyseren. Aan de hand daarvan kan de dienst automatisch taken toevoegen aan een to do-lijst, op basis van afspraken die in berichten gemaakt worden.

Outlook en Skype

De samenvattingen van MyAnalytics zijn op dit moment vooral gebaseerd op het gebruik van Microsoft Outlook en Skype for Business. Later deze maand moeten er ook inzichten komen die uit Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint gehaald worden. In de komende twee maanden moeten er meer functies van MyAnalytics voor de suites komen.

De bedoeling is dat voorkomen wordt dat gebruikers een burn-out krijgen op werk. Door ondersteuning toe te voegen voor meer apps, krijgen gebruikers een beter beeld van hoe ze hun tijd op werk doorbrengen. Hier is echter wel het gebruik van het dashboard voor nodig, evenals monitoring op de achtergrond en wekelijkse e-mails van MyAnalytics om de workflows te analyseren.

MyAnalytics werd in oktober 2016 onthuld voor Business Premium E5-gebruikers, nadat het kwam uit Delve Analytics. Microsoft zegt dat het hoopt dat het “werkdagen over de gehele wereld gebalanceerder maakt” door de tracker beschikbaar te maken aan miljoenen extra klanten. De dienst is niet alleen beschikbaar voor Office 365, maar ook voor gebruikers van Business Essentials en Business Premium E1, E3 en E5.