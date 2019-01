Microsoft 365 biedt nu ook pakketten rond security en compliance

Microsoft voegt per 1 februari 2019 twee nieuwe abonnementen toe aan Microsoft 365. De nieuwe abonnementen zijn gericht op zakelijke gebruikers die geen interesse hebben in de duurste Microsoft 365 E5-bundel, maar wel gebruik willen maken van enkele van de security en compliance functies van die bundel.

De twee nieuwe bundels worden aangeboden naast de reeds bestaande Microsoft 365-abonnementen. Microsoft denkt dat de meeste mensen die hier interesse in zullen hebben al gebruik maken van Office E3; dat stelt zakelijk vicepresident van Microsoft 365 Commercial Ron Markezich tegenover ZDNet.

Nieuwe pakketten

Het Microsoft 365 Identity & Threat Protection pakket combineert Microsoft Threat Protection met Microsoft Cloud App Security en Azure Active Directory. Deze bundel kost 12 dollar per gebruiker per maand, alhoewel er ook kortingen gelden voor bepaalde aantallen gebruikers.

Verder is ook het Microsoft 365 Information Protection & Compliance pakket aangekondigd. Daarin combineert Microsoft Office 365 Advanced Compliance met Azure Information Proection en richt het bedrijf zich op chief-compliance officers. Deze bundel kost 10 dollar per gebruiker per maand, eveneens met mogelijkheid voor korting op bepaalde aantallen gebruikers.

De twee nieuwe bundels veranderen niets aan de Microsoft 365 E5-bundel, die momenteel 54 dollar per gebruiker kost. De twee pakketten zullen daarnaast aangeboden worden volgens medewerkers van Microsoft. De pakketten bestaan verder sinds juli 2017, toen Microsoft het concept onthulde en in augustus van dat jaar twee edities presenteerde: Business en Enterprise.

MyAnalytics beschikbaar

Afgezien van deze nieuwe bundels, heeft Microsoft ook besloten om zijn MyAnalytics-dienst beschikbaar te maken voor Office 365 en Microsoft 365 Enterprise en Business gebruikers. Dat kost geen extra geld en maakt een – zoals Microsoft het omschrijft – “fitnesstracker voor je werk” beschikbaar. De dienst analyseert hoeveel tijd een gebruiker op zijn of haar werk doorbrengt en doet suggesties om productiever om te gaan met de beschikbare werktijd. Maar daarover lees je hier in ons artikel.