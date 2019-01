Smart-tv’s, Chromecasts en Google Home-apparatuur gehackt om YouTube-ster te steunen

Afgelopen december hackte iemand printers om YouTube-ster PewDiePie te steunen. Nu is de hacker weer actief en claimt deze Chromecasts, smart-tv’s en Google Home-apparaten gehackt te hebben. De hacker wil met het hacken van apparaten PewDiePie helpen, al is niet zeker in hoeverre dat ook echt hiermee lukt.

Volgens de site ZDNet gaat de hacker door het leven onder de naam TheHackerGiraffe. De hacker maakt misbruik van een CastHack, waarbij misbruik gemaakt wordt van gebruikers die hun routers verkeerd ingesteld hebben en de Universal Plug ’n Play dienst ingeschakeld hebben staan. De hacker richtte zich op ports die blootgesteld zijn aan het internet en gebruikt worden door smart-tv’s, Chromecasts en Google Home-apparaten voor intern management.

Blootgesteld aan het internet

De mensen wiens apparaat gekraakt werd, kregen een boodschap in beeld te zien: “je Chromecast/ smart-tv is blootgesteld aan het publieke internet en stelt gevoelige informatie over je bloot!” en daarnaast is de boodschap “je zou je ook moeten abonneren op PewDiePie” te zien.

In de hack valt verder een link te vinden voor gebruikers om hun apparaat te beschermen tegen hackers. Mensen die daarop klikken komen echter terecht op een YouTube-video van zanger Rick Astley die het nummer Never Gonna Give You Up zingt. Dat maakt al langere tijd onderdeel uit van een grap op het internet.

Eenvoudig inperken

Een woordvoerder van Google laat tegenover de site Variety weten dat gebruikers eenvoudig de mogelijkheid om externe video’s op hun apparaten af te spelen kunnen beperken. “Daarvoor kunnen gebruikers Universal Plug and Play (UPnP) uitschakelen”, aldus de woordvoerder. “Let wel op dat het uitschakelen van UPnP sommige apparaten die er gebruik van maken (waaronder printers en gaming consoles) daardoor niet meer naar behoren kunnen functioneren”.

De hacker kraakt apparaten om internetster PewDiePie te helpen in zijn strijd met het Indiase muziekkanaal T-Series. Afgelopen nacht had PewDiePie 79,5 miljoen abonnees en T-Series in totaal 78,5 miljoen.