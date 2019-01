Microsoft Surface Pro 6, Laptop 2 en Studio 2 vanaf nu te bestellen

Microsoft presenteerde in oktober 2018 de nieuwste toevoegingen aan de Surface-series. Vandaag zijn de Surface Pro 6, Surface Laptop 2 en de Surface Studio 2 beschikbaar voor pre-order. Vanaf 7 februari 2019 liggen de apparaten in de Nederlandse winkel.

De apparaten vormen de nieuwste toevoegingen aan de productlijn waarmee Microsoft een voorbeeld probeert te zijn voor de fabrikanten van Windows-apparaten. Zo moet duidelijk zijn wat er allemaal mogelijk is voor de consument en kunnen bedrijven hun aanbod daar goed op afstemmen.

De Surface Pro 6

De Surface Pro 6 heeft een 12,3-inch display en is volgens Microsoft de krachtigste Surface Pro die het tot nu toe heeft uitgebracht. Het apparaat draait op een Intel Quad Core-processor van de achtste generatie en biedt tot 1 terabyte aan SSD-opslag. Door de forse batterij zou deze wel 13,5 uur mee moeten gaan op een volgeladen accu.

Het apparaat is beschikbaar vanaf 899 euro voor de variant met 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan SSD-opslag. Overigens gaat het hierbij om de consumentenversies van de Surface Pro 6 met Windows 10 Home. Microsoft brengt ook zakelijke versies uit met Windows 10 Pro. Die hebben een vanafprijs van 949 euro, die maximaal oploopt tot 2.449 euro.

De Surface Laptop 2

Ook nieuw was de Surface Laptop 2, een laptop met 13,5-inch scherm. Dit apparaat heeft ook een Intel Quad Core-processor van de achtste generatie en biedt een speciaal toetsenbord dat zo stil mogelijk moet functioneren. Ook hier heeft Microsoft zijn best gedaan voor een goede batterij: de Surface Laptop 2 kan tot 14,5 uur mee op een volgeladen accu.

De Surface Laptop 2 is voor consumenten beschikbaar vanaf 1.149 euro. Daarvoor krijgen mensen een Windows 10 Home-apparaat met i5-processor, 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan SSD-opslag. De zakelijke versie met Windows 10 Pro kost 1.349 euro voor dezelfde specs.

De Surface Studio 2

Tot slot is er nog de Surface Studio 2. Dat apparaat is ontwikkeld voor hogere grafische prestaties en snellere verwerking. De Surface Studio 2 heeft een 28-inch scherm met 13,5 miljoen pixels. De helderheid van het scherm is tot 38 procent hoger dan die van de eerste versie en verder heeft het aanraakscherm 4.096 drukniveaus. Microsoft kiest verder voor een GPU die tot wel vijftig procent sneller werkt en een CPU tot 35 procent.

De Surface Studio 2 is vanaf 4.149 euro te koop voor een variant met Windows 10 Pro en een i7-processor. Die beschikt dan over 16GB aan werkgeheugen en 1TB aan SSD-opslagcapaciteit.