Google neemt startup over om antwoordmogelijkheden Assistant te verbeteren

Google heeft een startup genaamd Superpod overgenomen, meldt Business Standard. Superpod ontwikkelde een app waarmee gebruikers vragen kunnen stellen en snel antwoorden kunnen krijgen van experts. Met de overname moet de mogelijkheid van Google Assistant om vragen van gebruikers te beantwoorden verbeterd worden.

Superpod werd in 2016 opgericht door voormalig Google-werknemers Sophia Yang en William Li. Google zou bijna 60 miljoen dollar hebben betaald om de oprichters toe te voegen aan hun team en een deel van de middelen van Superpod op te kopen. De overname is inmiddels bevestigd in Fortune. Bij die bevestiging werden echter geen financiële details genoemd door het bedrijf.

Superpod sloot in september vorig jaar zijn app. De oprichters schreven toen: “We kunnen op dit moment geen details delen, maar we reizen naar dezelfde noorderster en zijn erg enthousiast over de toekomst.”

Assistant

Google werkt continu aan het verbeteren van de mogelijkheden van de Assistant, om met vergelijkbare diensten als de Amazon Alexa te kunnen concurreren. Amazon Alexa is wereldwijd populairder, maar de Google Assistant deed het tijdens een recente test van Loup Ventures beter dan Alexa en andere spraakassistenten. De spraakassistent van Google wist vorig jaar 87,9 procent van de vragen correct te beantwoorden, tegenover 81,1 procent in 2017.

De spraakassistent verscheen in juli vorig jaar in de Nederlandse taal, waar ook een nieuwe naam bij hoorde. De Nederlandstalige variant heet de Google Assistent. Deze versie begrijpt ook delen van de Nederlandse taal die alleen hier normaal zijn, zoals het woord ‘Appie’ in plaats van Albert Heijn.

Verder zijn er diverse Nederlandse apps toegevoegd aan de actielijst van de Assistent, zoals de app van de Albert Heijn, Bol.com en NOS. Het is onder meer mogelijk om recepten op te zoeken via de app van de Albert Heijn.