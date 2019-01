Facebook Workplace werft met Nestlé broodnodige grote nieuwe klant

Facebook is naarstig op zoek naar grote klanten voor zijn zakelijk platform, Workplace. Tot nu toe ging die zoektocht niet zo goed als die van concurrenten als Microsoft Teams en Slack, maar vandaag heeft het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg een grote nieuwe klant geworven: Nestlé.

Nestlé is ’s werelds grootste voedsel- en drankenmerk en is nu klant van het Workplace-platform. De deal beslaat honderdduizenden medewerkers. Nestlé heeft de afgelopen paar maanden 210.000 van zijn medewerkers naar het platform overgezet en is van plan daar in 2019 nog duizenden aan toe te voegen.

Grote nieuwe klanten

Facebook is lyrisch in de aankondiging over de samenwerking met Nestlé. “De impact was direct merkbaar, met 25 keer zoveel engagement per post en hoge percentages van mobiele adoptie”, aldus Catherine Flynn, wereldwijd marketingdirecteur rond Workplace binnen Facebook. “Managers gebruiken Live video om direct verbindingen te leggen met medewerkers op verschillende locaties, terwijl salesteams Workplace gebruiken om dagelijks te kijken hoe het gaat en informatie te delen, evenals wat goed werkt.”

De Live video streamingtool is een van de vele features die Facebook heeft gekopieerd van zijn sociale netwerk naar Workplace. De functies vormen ook meteen de voornaamste manieren voor het bedrijf om zich te onderscheiden van populairdere alternatieven als Slack. Facebook stelt tegelijk dat de leercurve die nodig is om het maximale uit Workplace te halen lager is dan die van de concurrentie; mensen kennen de meeste functies immers al via het sociale netwerk. Dat moet wel: grote bedrijven die overschakelen vinden het lastig om grote hoeveelheden werknemers een nieuw platform te laten gebruiken.

In elk geval is het werven van Nestlé een flinke boost voor Facebook. Workplace had in november 2017 – de meest recente keer dat Facebook cijfers bekendmaakte – 30.000 klanten. Dat is veel minder dan de concurrentie. Afgelopen mei bleek dat Slack er meer dan 500.000 had en Microsoft Teams had er 329.000 in september.

Nestlé is niet het enige grote bedrijf dat voor Workplace gekozen heeft: ook Walmart, Domino’s Pizza, Booking.com en Spotify deden dat.