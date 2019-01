‘Omzet Nederlandse markt voor zakelijke telecom daalt met 6,4 procent’

De Nederlandse markt voor zakelijke telecomdiensten genereerde in het derde kwartaal van 2018 een omzet van 575 miljoen euro. Dat is een daling van 6,4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Telecompaper over de markt voor zakelijke telecom.

In het rapport wordt gekeken naar mobiel en vast bellen, en mobiel en vaste breedband en data. De daling in de omzet werd volgens het onderzoek vooral veroorzaakt doordat mobiele en vaste telefonie en mobiele breedband en datanetwerken minder omzet genereren. De omzet van zakelijk vast breedband groeit. De daling vlakte in vergelijking met de jaar-op-jaar-cijfers van het derde kwartaal wel af van -8,4 procent naar -6,4 procent.

In het rapport wordt mobiel opgesplitst in mobiel (spraak en data) en mobiel data-only. De omzet van data-only steeg met bijna een procent ten opzichte van een jaar eerder naar 42 miljoen euro. Vaste breedband steeg met 4,9 procent naar 75 miljoen euro. Bij mobiel daalde de omzet echter met 8,4 procent naar 255 miljoen euro. Die daling komt vooral door de negatieve impact van regulering en de toenemende prijsdruk door stevige concurrentie.

De omzet uit vaste telefonie en data daalden met respectievelijk 10,6 procent en 6,6 procent naar 108 miljoen euro en 96 miljoen euro.

Providers

KPN is van alle operators de marktleider in Nederland. De operator heeft 48,4 procent van alle omzet uit zakelijke telecom. Dat marktaandeel daalde echter met 0,3 procentpunten in vergelijking met een jaar eerder. Dat is met name te wijten aan de mindere omzet uit mobiele en vaste telefonie.

VodafoneZiggo is de nummer twee op de zakelijke markt, met 27,5 procent van het marktaandeel. Dat is een daling van 1,2 procentpunten ten opzichte van kwartaal drie in 2017. De zakelijke omzet van deze provider daalde met 10,3 procent, vooral vanwege minder omzet uit mobiele diensten.

T-Mobile had in het derde kwartaal van 2018 een marktaandeel van 8,6 procent, wat een stijging van 1,6 procentpunten is. Tele2 zag zijn marktaandeel met o,1 procentpunt groeien naar 4,5 procent. De twee bedrijven gaan dit jaar fuseren. Samen hebben ze een marktaandeel van 13,1 procent. De omzet van T-Mobile groeide met 15,1 procent, Tele2 zag een daling van bijna 3 procent. De daling is vooral te wijten aan vaste telefonie.