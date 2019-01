Kleine Intel AI-chip helpt bij beschermen bedreigde diersoorten

Het is een grote uitdaging voor rangers en andere natuurbeschermers om ervoor te zorgen dat met uitsterven bedreigde diersoorten veilig zijn. Stropers hebben het op de dieren voorzien en maken het werk ontzettend moeilijk, omdat het vaak plaatsvindt op enorme gebieden. Nu zet Intel kunstmatige intelligentie in om te helpen bij de strijd tegen stropers.

Intel-chips, voorzien van kunstmatige intelligentie, maken onderdeel uit van een oplossing die TrailGuard AI genoemd is. Het geavanceerde camerasysteem is getraind om te zien of een indringer kwade bedoelingen heeft. TrailGuard AI bouwt voort op een eerder systeem, dat TrailGuard heet, en bewegingen kon detecteren.

Beweging detecteren

TrailGuard sprong aan bij beweging en zette camerabeelden door naar rangers om te bekijken. Die konden dan actie ondernemen als het gedrag van de mensen op de beelden verdacht lijkt. Maar nu traint men dus een AI-systeem om dat verdachte gedrag te kunnen zien. Dat is nodig, omdat mensen nodig waren om te zien of een camera überhaupt met reden was aangesprongen.

Het systeem heeft ongeveer het formaat van een potlood, wat betekent dat het makkelijk in de bomen of bosjes van een natuurreservaat verborgen kan worden. Het systeem heeft verder een ingebouwde Intel Movidius-chip; een chip die een deep neural network bevat voor het meeste zware rekenwerk.

De deep learning algoritmes kunnen volgens Intel met grote nauwkeurigheid mensen en voertuigen detecteren. Daardoor zou het aantal foute meldingen flink teruggedrongen kunnen worden en scheelt dat de rangers veel kostbare tijd. Handig is ook dat de kleine chip niet heel veel stroom nodig heeft en minstens anderhalf jaar aan een stuk kan werken zonder dat deze opgeladen hoeft te worden.

TrailGuard AI wordt dit jaar nog in honderd verschillende natuurreservaten in Afrika ingezet. De bedoeling is om in het jaar daarna uit te breiden naar Azië en Zuid-Amerika.