Mozilla wil in 2019 verbeterde versie Thunderbird uitbrengen

Mozilla zal dit jaar nog met een nieuwe versie van zijn open source e-maildienst Thunderbird komen. Niet alleen biedt die straks betere ondersteuning voor Gmail, ook komt er op korte termijn een vernieuwde en verbeterde gebruikersinterface.

Dat laat Mozilla in een nieuwe blogpost op zijn website weten. Als onderdeel van de plannen voor 2019, krijgt het Thunderbird-team meer collega’s. Waar er nu acht ontwikkelaars aan de maildienst werken, zijn dat er straks veertien. Op die manier wil men de dienst op korte termijn veiliger en sneller maken, en de gebruikservaring flink verbeteren.

Voortbouwen op Thunderbird 60

Mozilla laat in zijn blog weten dat het voort zal bouwen op de vooruitgang die het al geboekt heeft met de release van Thunderbird 60 in augustus 2018. Daarin werden grote verbeteringen doorgevoerd, onder meer aan de code en veiligheid en stabiliteit van het algehele systeem. “We hoorden van gebruikers die de software geüpdatet hebben, dat ze de verbeteringen geweldig vinden,” aldus community manager Ryan Spies. “Tegelijk hoorden we ook van gebruikers die melden dat ze problemen hebben met de legacy add-ons en andere veranderingen, die hun workflow verstoren.”

Die gebruikers wil Mozilla dus op korte termijn tegemoet komen. “We hebben geluisterd en zullen blijven luisteren. We gaan voortbouwen op wat van Thunderbird 60 een succes heeft gemaakt en zullen ons best doen om de zorgen van gebruikers die problemen ervaren hebben na de update weg te nemen.”

Sneller updaten

Het aannemen van meer medewerkers voor de ontwikkeling van Thunderbird “zal helpen bij het bouwen van nog betere releases”, aldus Spies. Mozilla legt voorlopig nadruk op het ontwerp en de gebruikservaring van Thunderbird. Dat doet het op basis van de feedback die het ontvangen heeft, en zal zich om die reden dan ook vooral gaan richten op de comptabiliteit met Gmail.

Specifiek is er straks meer ondersteuning voor de labels van Gmail, waarmee gebruikers berichten kunnen categoriseren. Er zal verder gekeken worden naar manieren om te zorgen dat bugs en fixes sneller ontwikkeld kunnen worden. Overigens benadrukt Mozilla dat het zijn roadmap nog niet volledig af heeft, en dat het niet kan garanderen dat alle veranderingen die het gepland heeft, al bij de volgende release van Thunderbird beschikbaar zijn.