HP laat je werken in privacy met nieuwe Elite-schermen

Op CES in Las Vegas introduceert HP drie nieuwe producten met Sure View-technologie. Die tovert je scherm om tot een eiland van privacy, immuun voor pottenkijkers. Voor het eerst lanceert HP ook losse schermen met de technologie.

HP brengt zijn Sure View-technologie naar een breder privacy-minnend publiek. Na de introductie van Sure View als optie op een eerste lading EliteBook-laptops zit de technologie nu voor het eerst ingebakken in losse schermen. Concreet gaat het om het HP EliteDisplay E243p. Daarnaast krijgt ook De EP EliteOne 800 G5 all-in-one de technologie mee. Ook op laptops blijven de privacyschermen een optie, met onder andere de splinternieuwe HP EliteBook x360 830 G5.

Privacy op kantoor

Met het Sure View-scherm en de all-in-one komt HP tegemoet aan wat het als een vraag van professionele gebruikers ziet. Volgens eigen onderzoek wordt Sure View vandaag al 60% van de tijd gebruikt op kantoor. Dat de technologie de laptop ontgroeit, is dan ook een logische evolutie.

Sure View zorgt ervoor dat de inhoud van je scherm onleesbaar is voor mensen die over je schouder proberen mee te kijken. Je kan het effect van de technologie nog het best vergelijken met het scherm van een bankautomaat, dat ook alleen leesbaar is voor wie er net voor staat.

Aan en uit

Privacyschermen zijn dus niet nieuw, maar de implementatie van HP is dat wel. Traditioneel beschermt een display tegen pottenkijkers, of doet het dat niet. De filter is fysiek aanwezig over het scherm, en kan je dus niet zomaar in- en uitschakelen. HP ontwikkelde drie jaar geleden een eigen technologie die ingebakken zit in het scherm zelf, en waarmee de gebruiker de privacyfunctionaliteit kan in- en uitschakelen. Op een laptop doe je dat met een sneltoetscombinatie, op HP’s nieuwe scherm is er een fysieke knop aanwezig. Zo kan je collega’s rond je roepen wanneer je iets wil laten zien, en de privacyfunctie inschakelen wanneer je aan gevoelig werk zoals loonverwerking start.

Eens ingeschakeld is de inhoud van een Sure View-scherm concreet zichtbaar in een kijkhoek van 70% voor het scherm. Wie daarbuiten staat, kan niet meer meelezen. Tot 95 procent van het licht wordt daar weggefilterd.

Primeur

Met de introductie van de nieuwe producten op CES is het niet alleen de eerste keer dat HP een scherm en een AiO met Sure View introduceert, het is ook de eerste keer dat de technologie zich compatibel toont met schermen met UHD-resolutie.

Het EliteDisplay E243p-scherm meet verder nog 23,8 inch in de diagonaal, en heeft een klassieke FHD-resolutie (1.920 x 1.080). Het scherm voldoet aan de hoge eisen van het minimalistische en intussen herkenbare Elite-design, en is ergonomisch verstelbaar. De EliteOne 800 G5 AiO ziet er heel gelijkaardig uit en heeft een afzonderlijke grafische kaart aan boord. Met verdere configuratiegegevens is HP op het moment van dit schrijven nog karig. Tot slot krijgt het grote publiek toegang tot een x360-vormfactor met de EliteBook x360 G5.

