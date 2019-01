Duitse parlementsleden eisen reorganisatie IT-dienst na hack op politici

Oproer onder leden van de Duitse Bondsdag. Een aantal van hen wil dat het federale kantoor voor IT-beveiliging, de BSI, zo snel mogelijk gereorganiseerd wordt. Dat willen de parlementsleden omdat eind december van honderden Duitse politici de privégegevens online werden geplaatst.

Het weekblad Der Spiegel meldt dat de arbeiderspartij, SPD, van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer gevraagd heeft zijn verantwoordelijkheid te nemen. De partijleden willen welke instanties op de hoogte waren van de hack en wat zij daar vervolgens mee gedaan hebben.

Onzorgvuldig proces

Eind december werden de privégegevens van honderden Duitse politici, maar ook diverse andere bekendheden online geplaatst. Het gaat ook om YouTubers, werknemers van mediaorganisaties en diverse journalisten. De BSI stelde naar aanleiding van berichtgeving daarover dat het al begin december met parlementariërs gesproken had, maar dat leek onwaarschijnlijk. Het kantoor van Bondskanselier Angela Merkel en ook de Duitse recherchedienst BKA werden namelijk pas eind december op de hoogte gesteld.

Om die reden willen diverse parlementsleden nu opheldering van minister Seehofer. De BSI is immers verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van parlementsleden en daar niet naar behoren in geslaagd. Bondsdag-vicevoorzitter Thomas Opperman roept dan ook op te kijken naar het functioneren van de BSI. Hij vindt het schandalig dat de privégegevens dagenlang op het internet konden staan en dat de slachtoffers niet geïnformeerd werden door de BSI.

Privégegevens gedeeld

In december 2018 was er een hacker actief die privégegevens van diverse Duitse beroemheden, maar ook YouTube-sterren en journalisten online plaatste. Vlak voor de kerstdagen verschenen vervolgens meer zaken online, waaronder de woonadressen, e-mailadressen en ook de telefoonnummers van parlementsleden.

Wie er precies achter de hack zit is nog niet duidelijk. Ook is er nog geen duidelijkheid over de motieven van de hacker die hierbij betrokken was. Daar doen de Duitse veiligheidsdiensten momenteel onderzoek naar.