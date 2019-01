IBM’s Weather Channel aangeklaagd voor misbruik locatiegegevens

De stad Los Angeles klaagt de Weather Channel-tak van IBM aan. De stad is van mening dat het bedrijf consumenten misleid heeft over de manier waarop het gegevens over hun locatie gebruikt. Het bedrijf zou de gegevens niet doorverkopen, maar wel op andere manieren inzetten dan het consumenten laat weten.

Dat meldt Bloomberg vandaag op basis van de aanklacht die de stad Los Angeles heeft ingediend bij een rechter. IBM zou gedetailleerde locatiegegevens van gebruikers gebruiken voor gerichte advertenties. Ook zou het bedrijf de informatie gebruiken om consumententrends te identificeren die nuttig zijn voor hedge funds. Dat terwijl het bedrijf consumenten vertelt hun locatie enkel te gebruiken voor lokale weersvoorspellingen.

Gedetailleerde locatiegegevens

Volgens de stad Los Angeles weten slechts weinig gebruikers ervan, maar “volgt de Weather Channel App al jaren gedetailleerde locatiegegevens van gebruikers”. De manier van werken van het Weather Channel zou “oneerlijk en frauduleus” zijn. Ook lezen we in de aanklacht dat het bedrijf winst gemaakt heeft met de gegevens. Deze zijn “ingezet voor doelen geheel ongerelateerd aan het weer of de Weather Channel App.”

De zaak sleept IBM een breder dialoog in dat momenteel gevoerd wordt over de manier waarop techbedrijven consumentengegevens gebruiken. Al twee jaar wordt daarover gesproken door politici, gebruikers en regelgevers. IBM stelde al die tijd dat het beter met data omging dan consumentenplatformen als Google, Facebook en Twitter.

De stad Los Angeles is het daar klaarblijkelijk niet mee eens. IBM nam in 2015 de digitale activiteiten van Weather Channel, waaronder de site en de app, over. Die gegevens wilde het gebruiken om Watson te verbeteren, het systeem van kunstmatige intelligentie van het bedrijf dat simpelweg grote datasets nodig heeft om beter te worden.

In een reactie tegenover Bloomberg laat Ed Barbini, een woordvoerder van IBM, weten dat “The Weather Company altijd transparant is geweest over het gebruik van locatiegegevens”. De manier waarop de gegevens gebruikt worden zou altijd al bekend zijn bij gebruikers en passend zijn geweest.