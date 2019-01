Huawei heeft een nieuwe chipset voor servers gelanceerd, meldt Reuters. De lancering komt op een moment dat China zijn mogelijkheden voor het maken van chips wil verbeteren en zijn afhankelijkheid van het importeren van de apparaten wil verminderen.

Huawei probeert groei te realiseren binnen cloud computing en enterprise diensten, nu het bedrijf steeds meer kritiek krijgt vanuit het westen. Westerse landen zijn bang dat de Chinese overheid invloed heeft over het bedrijf en het misbruikt om te spioneren. Huawei zelf heeft zulke beschuldigingen altijd ontkend.

Ondertussen zijn veel Chinese bedrijven afhankelijk van chips uit de Verenigde Staten. De twee landen zijn echter verwikkeld in een handelsoorlog, waarbij ze heffingen hebben ingesteld op de import van technologie. Om die reden proberen Chinese bedrijven de afhankelijkheid van Amerika te verminderen.

Chips

De nieuwe chipset heet de Kunpeng 920 en is ontworpen door HiSilicon. Met de lancering van de set toont het bedrijf ook hier goed in te zijn, al wil het niet alleen een fabrikant van chips worden. “Het is onderdeel van onze systeemoplossing en clouddiensten voor klanten. We zullen onze chipset-afdeling nooit een losstaand bedrijf maken”, aldus Ai Wei, het hoofd van de strategische planning voor Huawei’s chipsets en zijn hardware.

Het bedrijf maakt nu al de Kirin-chips voor smartphones, die in de high-end-telefoons van Huawei zitten. Daarnaast heeft het een serie Ascend-chipsets voor kunstmatige intelligentie. De nieuwste 7 nanometer, 64 core CPU moet veel hogere computing-prestaties voor datacentra bieden en het verbruik van energie verminderen. De chipset is gebaseerd op de architectuur van ARM.

Chief Marketing Officer William Xu stelt dat de nieuwe CPU geen concurrent is voor het Amerikaanse Intel – waar Huawei mee concurreert – maar een aanvulling.

900.000 severs

Redfox Qiu, president van de afdeling voor intelligent computing business bij Huawei, voegt toe dat het bedrijf in 2018 900.000 servers heeft verscheept. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 77.000 in 2012, toen het begon. Het bedrijf ziet een “goed momentum in Europa en Azië”, en verwacht dat de internationale zaken blijven stijgen, aldus Qiu.