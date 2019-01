Microsoft werkt samen met Kroger aan kassaloze winkels

Microsoft en Kroger werken samen om te kunnen concurreren met de kassaloze winkels van Amazon. De twee bedrijven gaan een automatiseringsplatform voor winkels op de markt brengen, dat gebouwd wordt op Microsoft Azure. Kroger is al begonnen met het testen van delen van het platform in een handjevol winkels, meldt Silicon Angle.

Een aantal testlocaties hebben inmiddels slimme schappen gekregen, die de prijzen en andere productinformatie op digitale schermen tonen. De slimme schappen worden ondersteund door een netwerk sensoren in de winkel, die verbonden zijn met een geautomatiseerde app voor het betalen die Kroger ontwikkeld heeft.

Werking

Klanten van de winkel kunnen de app gebruiken om producten te scannen. Vervolgens betalen ze online en hoeven ze niet in de rij voor de kassa te staan. De app is daarnaast een navigatiemiddel voor in de winkel. De app deelt spullen van de boodschappenlijst van klanten met de slimme schappen, die visuele hints geven om klanten de producten te helpen te vinden. Daarnaast kunnen de schappen informatie geven over wat er in het eten zit en over hoe het in diëten past.

Microsoft ziet daarnaast nog een mogelijkheid voor het platform: het stroomlijnen van het werk van de werknemers in de winkel. Volgens het bedrijf kunnen de slimme schappen het mogelijk maken om automatisch de prijzen aan te passen. Ook kunnen ze werknemers helpen om spullen sneller te vinden als ze online bestellingen verwerken. De visuele hints van het platform kunnen de tijd die het kost om de gevraagde goederen te verzamelen halveren, aldus het bedrijf.

Verder moet het platform helpen bij het managen van de winkel. Op de testlocaties van Kroger hangen camera’s verbonden met de video analytics-diensten van Azure, die een oogje houden op de schappen. Zo wordt bepaald wanneer producten aangevuld moeten worden. Temperatuursensoren in de koelvakken monitoren de koelingen, om er zeker van te zijn dat ze op de juiste temperatuur blijven.

Verkoop

Microsoft en Kroger zijn van plan om hun platform te verkopen aan fysieke winkels die nu moeite hebben om Amazon bij te benen. Amazon zelf zou drieduizend kassaloze Go-winkels willen bouwen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zo werd eind vorig jaar bekend.

Kroger is zelf ook van plan om het platform in te zetten. Kroger is de grootste supermarktketen in de Verenigde Staten als naar omzet gekeken wordt. De keten heeft 2.800 winkels in het land.