Linus Torvalds: ‘Linux 5 komt er aan, maar is geen big deal’

Linux 5.0 komt er aan, zo heeft maker Linus Torvalds bekendgemaakt. Maar volgens hem is er weinig om enthousiast over te zijn. “De wijziging in het nummer duidt niet op iets speciaals”, schreef hij in zijn Linux Kernel Mailing List (LKML), meldt ZDNet. “Als je een officiële reden wil hebben, is het omdat ik geen vingers en tenen meer overhad om op te tellen, dus 4.21 werd 5.0.”

“Ga los. Verzin je eigen reden voor waarom dit 5.0 is”, aldus Torvalds. Er zijn echter wel een aantal significante veranderingen in de nieuwe versie. “50 procent gaat om drivers, 20 procent om updates aan de architectuur, 10 procent om tooling en de overgebleven 20 procent gaat over van alles (documentatie, networking, filesystems, header file updates, core kernel code).”

De meest belangrijke wijzigingen zijn verbeteringen aan de graphics drivers. Het gaat onder meer om AMD FreeSync NVIDIA RTX Turing en ondersteuning voor Raspberry Pi Touch Display. De laatste driver laat Pi-ontwikkelaars hun eigen tablets of slimme schermen maken.

Een andere verbetering op het gebied van graphics is een grote versie van de Terminus console font. Daarmee moet het een stuk eenvoudiger worden om het font van een terminal te lezen op HiDPI-schermen als 4K-schermen.

Networking

De Linux-ontwikkelaars hebben verder gewerkt aan het verwijderen van de prestatie-hit die voorkwam met de oplossingen voor Spectre en Meltdown. Veel van het werk zit in de networking-prestaties, die langzamer werden door Google’s Retpoline-oplossing.

WireGuard, een voorgestelde ingebouwde VPN in Linux, is nog niet naar de kernel gekomen. Torvalds vindt WireGuard een goed idee, maar er wordt nog altijd aan gewerkt. Dat geldt ook voor de Linux 5.0 kernel. Die wordt naar verwachting in februari of begin maart beschikbaar gemaakt. In de tussentijd stelt Torvalds voor om het te gaan testen. “Wees de eerste die een 5.0 pre-release kernel draait.”