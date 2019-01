DXC Technology koopt Luxoft op voor 2 miljard dollar

DXC Technology gaat softwarebedrijf Luxoft overnemen voor ongeveer 2 miljard dollar, meldt ZDNet. De overname moet de digitale groei en opschaalstrategie van DXC versnellen en de toegang tot digitaal talent verbreden. Luxoft heeft nu bijna 13.000 werknemers.

Volgens de deal wordt er 59 dollar voor ieder Class A- en Class B-aandeel van Luxoft betaald. Luxoft werd in Rusland opgericht en heeft zijn hoofdkwartier in het Zwitserse Zug. Het bedrijf biedt consulting voor digitale strategieën en engineering-diensten voor bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Azië. Het bedrijf werkt onder meer aan analytics, UX/UI, het Internet of Things en blockchain. Daarnaast heeft het handen in outsourced engineering-diensten, cloud en DevOps.

DXC stelt dat Luxoft in de afgelopen 12 maanden 911 miljoen dollar in omzet heeft gedraaid. “Luxoft en DXC vullen elkaar goed aan en onze gedeelde visie op digitale transformatie maken deze strategische combinatie passend voor beide organisaties, evenals enorm waardevol voor onze klanten”, aldus Mike Lawrie, voorzitter, president en CEO van DXC Technology.

Luxoft heeft klanten in verschillende industrieën, waaronder automotive en financiële diensten. Naar alle waarschijnlijkheid gaat DXC zich na de overname richten op de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en automotive. Dit wordt ondersteund door nieuwe aanbiedingen die DXC in de planning heeft staan.

Overname

Luxoft krijgt de toevoeging “A DXC Technology Company” achter zijn naam. Na de overname wordt het bedrijf nog steeds geleid door de huidige president en CEO Dmitry Loschinin, die weer rapporteert aan Lawrie. De overeenkomst wordt naar verwachting in juni dit jaar afgerond. Eerst moeten aandeelhouders die samen 83 procent van Luxoft in handen hebben nog over de deal stemmen. Daarnaast moet de deal nog goedgekeurd worden door autoriteiten.

DXC Technology werd in april 2017 opgericht na de samenvoeging van Computer Sciences Corp en de Enterprise Services-afdeling van Hewlett Packard Enterprise. Het bedrijf heeft nu bijna 6.000 klanten in ruim 70 landen.