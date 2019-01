Netgear laat aan Techzine weten over een update voor zijn Orbi lijn, in de vorm van een nieuwe router. De RBK50 ondersteunt wifi 6, oftewel het 802.11ax-protocol. Deze technologie belooft de maximale doorvoersnelheid van 10 Gbit/s te overstijgen.

De Orbi-gear verscheen in 2017 voor het eerst, in de vorm van de Orbi en de Orbi Pro. Het systeem moet voor een betere dekking van het wifi-signaal zorgen en gemiddeld een hogere doorvoersnelheid opleveren. Vorig jaar werd de RBK20 speciaal voor de Europese markt gelanceerd. De RBK20 combineert een 2,2 Gbps wifi-router met een satelliet die ontworpen is voor betere mesh-netwerken in en om huizen.

RBK50

Nu is dus de RBK50 onthuld, die gigabit-snelheden mogelijk moet maken. Wifi 6 is nog altijd nieuw in de industrie en er is nog weinig ondersteuning voor, buiten specifieke hardware als die van Netgear. De prestatie van de Orbi Mesh wifi-systemen is verbeterd door de toevoeging van 1024 QAM met 4×4 wifi 6. Daardoor worden de snelheden, dekking en capaciteit van deze draadloze linken tussen de Orbi-router en satellieten verbeterd.

De Orbi met WiFi 6 heeft een geavanceerde system on a chip (SoC) van Qualcomm voor wifi 6-networking. Daarmee moet het nog hogere prestaties ondersteunen, tegelijk met wifi-streams. Daardoor wordt het mogelijk om gigabit internet te bieden naar veel meer apparaten. Ook moeten huizen met gigabit internet hun voordeel kunnen doen met de nieuwe prestaties van wifi 6, die ontworpen worden voor de volgende generatie van mobiele apparaten en apparaten voor slimme huizen. Meer over Qualcomm’s aanpak voor wifi 6 lees je terug in ons achtergrondartikel.

De nieuwe routers moeten vanaf het derde kwartaal van dit jaar of later verscheept worden. De prijs voor de routers is nog niet bekend.