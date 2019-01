Arlo-programma Works with Arlo verbindt slimme apparaten met elkaar

Arlo heeft tijdens de CES het compatibiliteitsprogramma ‘Works with Arlo’ onthuld, dat een complete slimme huisbeveiliging moet realiseren. Het programma zorgt er namelijk voor dat de beveiligingscamera’s van het bedrijf verbinden met apparaten van derden, zoals lampen. Hiervoor heeft Arlo samenwerkingen gesloten met verschillende partijen.

Het bedrijf heeft met Philips Hue, Sonos, Bose, Danalock, Jasco, Yale, LIFX, Leviton en Schlage al een aantal partners gevonden voor Works with Arlo. Er is echter de verwachting dat andere partijen zich later nog aansluiten in het rijtje. Volgens Arlo is die groei welkom aangezien het smart home ecosysteem van gebruikers groeit. Naast lampen en camera’s zijn dat dus bijvoorbeeld ook geluidsinstallaties en slimme sloten.

Nut van connectie

Belangrijk onderdeel voor Works with Arlo wordt de recent aangekondigde Arlo SmartHub, die dient als kern van de smart home. Hiermee verbinden de apparaten namelijk draadloos met elkaar. Op die manier moet de gebruiker eenvoudig de compatibele apparaten, naast Arlo-apparatuur dus ook producten van derden, kunnen beheren via de Arlo-app.

Binnen de Arlo-app kunnen gebruikers ook geautomatiseerde herhalende gebeurtenissen aanmaken. Zo komt de onderlinge connectie van de apparaten nog meer tot zijn recht, aangezien er concrete stappen genomen kunnen worden voor de beveiliging van het huis. Arlo haalt als voorbeeld aan dat ’s nachts alle buitencamera’s ingeschakeld zijn, de deuren vergrendeld zijn en de lichten uitgeschakeld zijn. Indien een apparaat dan een ongebruikelijke actie waarneemt, volgt er een waarschuwingssignaal op de smartphone. De gebruiker onderneemt vervolgens zelf actie.

Garantie

Arlo geeft partijen een badge wanneer ze het compatibiliteitsprogramma voltooien, om gebruikers in te lichten over de functionaliteit. Daarna zal Arlo de producten blijven controleren, zodat de ervaring voor Arlo-gebruikers goed blijft. Het bedrijf houdt hiervoor onder meer rekening met feedback van klanten en down- en up-time van apparaten en diensten.