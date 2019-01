Blackberry biedt IoT-devices bescherming tegen hackers

Blackberry heeft drie verschillende producten ontworpen om apparaten die op internet zijn aangesloten beter te beschermen tegen hackers. Het gaat om een cryptografische sleutel, software en een beheerservice voor apparaten, die worden gebruikt in fabrieks- of bedrijfsinstellingen.

“2019 wordt het jaar, waarin consumenten met hun portemonnee gaan stemmen en producten zoeken, die een hoger niveau van beveiliging en gegevensprivacy beloven”, aldus Alex Thurber, senior vice president van BlackBerry en manager van Mobility Solutions. Hij vindt dan ook dat het tijd is voor alle bedrijven om het Internet of Things (IoT) veiliger te maken. Zeker gezien het potentieel voor schade door interne hacks of externe DDoS-aanvallen. Zelfs een botnet van eenvoudige beveiligingscamera’s kan daarbij desastreus zijn.

Cryptografische sleutel en software

Iets waar Blackberry nu dus op inspringt. Zo biedt de voormalige smartphonefabrikant gebruikers onder meer een cryptografische sleutel. Het is de bedoeling dat makers van IoT-apparaten een speciale microprocessor installeren, wanneer ze hun gadgets produceren. Het hacken van de chip verandert de sleutel en zorgt ervoor dat het apparaat stopt met werken.

Een tweede oplossing van Blackberry betreft software. Die zorgt ervoor dat niet-goedgekeurde code wordt gestopt en niet verder wordt uitgevoerd op een apparaat. Naar eigen zeggen kan dat aanvallen voor komen zoals Mirai in 2016. Hackers verbonden toen hordes van IoT- apparaten in een botnet, zoals thuisrouters en beveiligingscamera’s. Dat met als doel het uitschakelen van een kritieke backbone-internetserver.

Apparaatbeheer

Daarnaast ontwikkelde Blackberry nog software voor apparaatbeheer van apparaten die worden gebruikt in fabrieks- of bedrijfsinstellingen. De software stelt bedrijven in staat langs deze weg informatie die op IoT-apparaten is opgeslagen beter te managen. Verder is er ook een mogelijkheid om regels in te stellen over wanneer een apparaat mag communiceren en met welke protocollen.

Ook partijen als Microsoft, Amazon en Google bieden oplossingen waarmee apparaten veiliger op het internet kunnen worden aangesloten. Zo introduceerde Microsoft april vorig jaar nog de Azure Sphere-microschips, waarmee bedrijven veilige chips en software op aangesloten apparaten kunnen installeren. Amazon en Google hebben dan weer respectievelijk ‘AWS IoT ‘en ‘Android voor IoT’ diensten, die allebei IoT-apparaten meer bescherming bieden.

