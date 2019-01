Coinbase en Kraken leggen handel in ethereum classic voorlopig stil

Coinbase en Kraken zijn gestopt met het verhandelen van de ethereum classic. Een hackaanval zorgde er namelijk voor dat er dubbele transacties verschenen in de blockchain van de cryptovaluta. Dat zorgt ervoor dat het overboeken van ethereum classic niet mogelijk was.

Er vond volgens Coinbase en Kraken een zogenaamde ’51 percent’ aanval plaats. Zo’n aanval wordt uitgevoerd door een groep miners die meer dan de helft van de hash rate van een cryptovaluta in handen heeft. Dat betekent dat zij de helft van alle computerkracht die nodig is om de cryptovaluta goed te laten draaien in handen hebben. Zodra een groep die controle heeft, is het mogelijk om te voorkomen dat nieuwe transacties een bevestiging krijgen. Dat stelt hen ertoe in staat om betalingen voor gebruikers stil te leggen en transacties die afgerond zijn terug te draaien. Daardoor kunnen munten twee keer uitgegeven worden.

Handel stilgelegd

In het geval van ethereum classic – een spin-off van de welbekende ethereum – stelde deze aanval de hackers ertoe in staat om zo’n 88.500 aan ETC opnieuw uit te geven. Dat heeft een waarde van bijna 440.000 dollar. Volgens Coinbase werd dit voor het eerst in de loop van vijf januari gedetecteerd, en vonden er in de dagen daarna nog eens acht soortgelijke aanvallen plaats op deze specifieke cryptovaluta.

Om die reden werd besloten om alle handel hierin stil te leggen. Coinbase bekijkt volgens veiligheidsonderzoeker Mark Nesbitt de mogelijkheden om de handel weer te hervatten. “We zullen naar onze klanten communiceren wat ze van ons kunnen verwachten als het aankomt op ETC.”

Overigens legt niet alleen Coinbase de handel in ethereum classic stil. Kraken, dat formeel bekend staat als Payward Inc., doet hetzelfde. Ook dat bedrijf heeft naar aanleiding van deze specifieke aanval besloten om voorlopig alle handel in ETC stil te leggen. “We zullen de situatie in de gaten houden en de handel in ETC weer hervatten zodra we denken dat dit veilig kan.”