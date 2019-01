Microsoft legt Office 2010-update stil nadat Excel stopt met werken

Microsoft heeft de eerste updates van dit jaar voor Office 2010 teruggetrokken. Het bedrijf kreeg vooral uit Japan berichten dat de verbeterde code ervoor zorgde dat Excel helemaal stopte met werken. Dat heeft vermoedelijk te maken met veranderingen die doorgevoerd zijn in de manier waarop de Japanse kalender werkt.

De updates kwamen op 2 januari uit met bepaalde veranderingen die doorgevoerd zijn voor de Japanse kalender. Die zal veranderen op het moment dat de Japanse keizer Tenno Akihito afstand doet van de troon. Dat zal hij op 30 april 2019 doen, waarna de Heisei era tot een einde komt. Vanaf dat moment begint in Japan een nieuwe kalendertijd.

Nieuwe kalender

Microsoft had volgens Borncity in Excel 2010 en Office 2010 bepaalde veranderingen doorgevoerd in de Japanse kalender. Op diverse Japanse blogs viel vervolgens ineens het nieuws te vinden dat mensen na installatie van de update Excel niet meer konden openen of dat de app zo nu en dan vastliep.

Excel zou, als een gebruiker het geopend kreeg, geen nieuwe toevoegingen in cellen meer kunnen verwerken. Gebruikers die de update teruggedraaid hadden, meldden dat het probleem daarmee ook opgelost bleek te zijn. Nu meldt Microsoft in een blog dan ook dat het de update terugdraait wegens bepaalde problemen:

“Nadat je deze update installeert, kan het voorkomen dat je problemen ervaart in Microsoft Excel of andere apps. Om dit op te lossen, kan je de update verwijderen door de instructies in de sectie met ‘meer informatie’ te volgen. Eerder al meldde Microsoft dat er mogelijk bugs zouden kunnen opduiken in Office-software als er in Japan een nieuwe kalender ingaat.

Japanse Y2K

Het bedrijf omschreef het moment waarop de kalender verandert als het Japanse Y2K-moment. Dat was de chaos die verwacht werd op het moment dat computers van het jaar 1999 naar 2000 moesten switchen. Dit zou enorm problematisch zijn, maar uiteindelijk konden bedrijven voorkomen dat er al te veel mis ging. “De omvang van dit probleem kan voor computersystemen die gebruik maken van de Japanse kalender net zo groot zijn als de Y2K-gebeurtenis met de Gregoriaanse kalender”, aldus Microsoft.

“In het geval van Y2K was er wereldwijd aandacht voor de naderende verandering. Het resultaat was dat overheden en softwaremakers aan oplossingen werkten voor dat probleem, en daar enige jaren voor 1 januari 2000 inging al mee begonnen. Maar zelfs met die voorbereiding, kwamen veel bedrijven problemen tegen door de millenniumwisseling.”

Om te voorkomen dat er bij de wisseling van kalender in Japan ook veel mis gaat, is hier dus voor gekozen. Met de nodige problemen van dien.