IBM kreeg in 2018 meeste nieuwe patenten

2018 was als het aankomt op patenten het jaar van IBM. Maar het totale aantal patenten dat is toegekend over het jaar is licht afgenomen ten opzichte van andere jaren. Veruit de meeste patentaanvragen kwamen uit de Verenigde Staten (46 procent), gevolgd door Azië (31 procent).

De firma IFI Claims, die onderzoek doet naar patenten, brengt elk jaar een rapport uit. Daarin kijkt het naar patenten in de techindustrie. IBM bleek voor het zesentwintigste jaar op rij het bedrijf met de meeste toegekende patenten. In totaal kreeg het er 9.100 toegekend. De rest van de top vijf bestaat uit Samsung, Canon, Intel en LG. Dat is dezelfde top vijf als een jaar geleden.

Minder patenten toegekend

Over het geheel genomen nam het aantal patenten dat werd toegekend in 2018 licht af ten opzichte van een jaar eerder: 3,5 procent. Veel bedrijven in de top vijftig zagen het aantal patenten dat hen toegekend werd afnemen. Onder meer Sony (nummer 15) zag het aantal toegekende patenten dalen met 21 procent. Google (nummer 11) met 16 procent en Qualcomm (nummer 8) met 12 procent. Facebook – dat vorig jaar voor het eerst in de top vijftig stond – is nu weer uit die lijst verdwenen. Tegelijk lijken Chinese bedrijven gemiddeld meer te halen uit hun patentportfolio.

Het is niet duidelijk waarom bedrijven over het geheel minder patenten toegekend kregen. Het zou kunnen dat bedrijven minder innoveren. Anderzijds kan het ook dat de industrie een nieuwe aanpak hanteert ten aanzien van intellectueel eigendom. Tegelijk was het aantal patentaanvragen vorig jaar wel gegroeid, naar 374.763 in totaal.

Andere opvallende trends: