Citrix integreert en verkoopt Windows Virtual Desktop-oplossing van Microsoft

Citrix gaat de binnenkort te lanceren Windows Virtual Desktop (WVD)-oplossing integreren met zijn eigen producten en treedt daarnaast als reseller van dit Microsoft-product op. Dit blijkt uit opmerkingen van Microsoft-medewerkers tijdens de op dit moment gehouden Citrix Summit in Orlando, zo bericht techsite ZDnet.

Volgens de techsite hebben de Microsoft-medewerkers aangegeven dat Citrix de nog te lanceren Windows Virtual Desktop-oplossing aan zijn klanten als volledig product kan verkopen. Daarnaast gaat de workspace virtualisatiespecialist ook de toepassing integreren in zijn eigen producten. Het gaat hierbij concreet om de Workspace, Virtual Apps-oplossingen en de Desktop-diensten. Met de oplossing kunnen Citrix-eindgebruikers zonder problemen een moderne desktop-ervaring voor Microsoft 365 in Azure uitrollen, in de gaten houden en beheren.

Microsoft Windows Virtual Desktop is een oplossing die eindgebruikers in staat stelt Windows 7 en 10-omgevingen, Office 365 ProPlus-applicaties en applicaties van derden te virtualiseren door hen in virtuele machines te draaien binnen Azure. Hiermee kunnen eindgebruikers onder meer remote desktop-sessies leveren aan meerdere gebruikers die op dezelfde Windows 10 of Windows Server virtuele machine zijn ingelogd. Ook kunnen gebruikers ervoor kiezen om of de hele desktop-omgeving te virtualiseren of alleen bepaalde Microsoft Store- of andere zakelijke applicaties te virtualiseren.

Azure als preferred public cloud

Citrix gaat binnen de samenwerking ook Microsoft’s publieke cloudomgeving Azure als ‘preferred public cloud’ aanmerken. Wel zal de virtualisatiespecialist Azure niet als exclusieve leverancier aanmerken en dus zijn diensten ook beschikbaar stellen voor andere publieke cloudomgevingen.

Lancering WVD moet nog plaatsvinden

De bekendmaking dat Citrix al de WVD-oplossing van Microsoft gaat gebruiken is opmerkelijk, aangezien het product nog niet is uitgebracht. De presentatie van deze oplossing had al eind 2018 moeten plaatsvinden, maar ZDnet verwacht dat dit nu ergens in het eerste kwartaal van 2019 zal plaatsvinden.

Andere Citrix Windows 10-oplossing voor Azure

De WVD-oplossing is trouwens niet het enige virtuele Windows Desktop-product dat de virtualisatiespecialist voor werkplekken levert. Sinds 2017 heeft Citrix al zijn XenDesktop Essentials-oplossing waarmee eindgebruikers al toegang kunnen krijgen tot virtuele desktopomgevingen binnen Azure op basis van Windows 10 Enterprise. Gebruikers betalen voor deze SaaS-dienst 12 dollar per gebruiker per maand.