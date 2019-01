Mendix houdt in 2019 zijn mondiale low-code-conferentie in Rotterdam

Rotterdam wordt 16 en 17 april van dit jaar de locatie van de mondiale conferentie Mendix World van low-code specialist Mendix. De conferentie moet ‘s werelds grootste low-code-bijeenkomst ooit worden, zo maakte het van oorsprong Nederlandse bedrijf onlangs bekend.

Volgens de low-code specialist is de bijeenkomst bedoeld voor iedereen die zich op een of andere manier bezighoudt met de ontwikkeling van low-code applicaties en andere digitale ontwikkelingen binnen zijn bedrijf of organisatie. De bijeenkomst vindt plaats in Ahoy Rotterdam en er worden tijdens beide dagen ongeveer 3.000 bezoekers verwacht

Met low-code zijn IT-afdelingen binnen bedrijven en organisaties in staat veel nauwer samen te werken om sneller bedrijfskritische toepassingen te ontwikkelen en zo innovatie naar een hoger plan te tillen.

Programmaonderdelen

Tijdens het programma krijgen de bezoekers volgens Mendix onder meer te horen en te zien hoe leiders uit zowel de IT als de business bedrijfskritische, moderne, bedrijfsapplicaties bouwen in een fractie van de tijd die het doorgaans kost met legacy-ontwikkelingssoftware.

Ook vertellen diverse visionairs welke ontwikkelingen zich voordoen op het gebied van strategische technologietrends en is er veel aandacht voor klantgerichte praktijkcases, best practices en de verschillende ontwikkelplatformen.

De ontwikkelaars-community van Mendix heeft daarbij tijdens de conferentie ook toegang tot praktische training, certificering en demo’s van het platform. Ook kunnen deelnemers meebeslissen welke app, die tijdens de Hackathon wordt ontworpen en gebouwd, de meeste potentie heeft. Ook is er natuurlijk uitgebreid gelegenheid om kennis uit te wisselen met vakgenoten.

Registratie

Geïnteresseerden voor Mendix World 2019 kunnen zich vanaf nu hier registeren.