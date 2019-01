Beveiligingsbedrijf Sophos heeft bekendgemaakt de startup Avid Secure te hebben overgenomen. Avid Secure is een startup die op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde beveiligingstools voor in de cloud aanbiedt. Welk bedrag er met de overname gemoeid is, is niet bekend.

Avid Secure werd in 2017 opgericht. Het bedrijf biedt een platform voor op AI gebaseerde cloud-beveiligingsanalytics, compliance en DevSecOps. Het platform biedt end-to-end-bescherming voor public cloud-diensten als Amazon Web Services, Azure en Google Cloud.

De startup zelf stelt dat het platform omgaat met uitdagingen uit de echte wereld op het gebied van effectieve cloudbeveiliging. Het gaat onder meer om het gebrek aan zichtbaarheid van workloads en de vereiste constante monitoring om geavanceerde aanvallen voor te zijn. Het zogenaamde “agentless platform” moet bedrijven helpen om de tijd en kosten om hun infrastructuur te beveiligen reduceren. Daarnaast bespaart het maximaal 30 procent op de kosten voor compliance, aldus Avid Secure.

De overname moet Sophos in staat stellen om zijn huidige mogelijkheden uit te breiden. “De versnelde adoptie van public cloud-omgevingen komt met nieuwe uitdagingen voor het beveiligen van data voor organisaties”, aldus Dan Schiappa, senior vice president en general manager of products bij het bedrijf.

“Met de bescherming van de cloud workload en de cloud security posture management-software van Avid Secure, gaat Sophos zijn huidige mogelijkheden in cloud-beveiliging uitbreiden en leider worden in deze groeiende sector.”

Doelstellingen

De deal is de eerste overname voor Sophos sinds het Invenca, een endpoint beveiligingsstartup, voor 100 miljoen dollar overnam in februari 2017. Invenca werd geïntegreerd in het beveiligingsproduct Intercept X. Wat de doelstellingen zijn voor Avid Secure is nog onbekend, maar waarschijnlijk wordt er eenzelfde pad gevolgd.

Eerdere overnames door Sophos zijn onder meer Barricade IO, Surfright, Mojave Networks, Cyberoam, Astaro, Utimaco en ActiveState.