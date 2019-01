‘Amazon koopt disaster recovery-dienst CloudEndure op’

Amazon zou de Israëlische disaster recovery-startup CloudEndure hebben overgenomen, meldt TechCrunch op basis van diverse bronnen. Geen van de twee bedrijven heeft nog op het nieuws willen reageren. Diverse media stellen dat de overname 250 miljoen dollar waard was, maar volgens TechCrunch ligt het werkelijke bedrag dichterbij 200 miljoen dollar.

CloudEndure biedt disaster recovery voor gebruikers van de cloud. Vaak ligt disaster recovery bij de cloud-aanbieder, maar als er gebruik wordt gemaakt van een hybride of multi-cloud, zijn er manieren vereist om de data terug te krijgen bij bijvoorbeeld weerrampen of cyberaanvallen. CloudEndure moet daarbij helpen. Het bedrijf kan organisaties helpen om data terug te krijgen en te laten draaien op een andere plek. Daarbij maakt het niet uit waar de data precies staat.

CloudEndure doet dit door een continue back-up en migratie tussen clouds en private datacentra te bieden. Op dit moment werkt CloudEndure met AWS, Azure en het Google Cloud Platform. Het is niet bekend of Amazon de andere aanbieders blijft ondersteunen na de overname.

Ray Wang, oprichter van Constellation Research, stelt tegenover TechCrunch nieuwsgierig te zijn naar hoe open de dienst blijft. “Als je multi-cloud hebt en je wil een backup maken van je on-premise data, of als je een backup hebt op een cloud als AWS die je ook op Google of Azure wilt hebben, moet je dat nu kunnen doen met CloudEndure. Daarom ben ik nieuwsgierig of ze Azure en GCP blijven ondersteunen.”

Investeringen

CloudEndure heeft financiering gekregen van onder meer Dell, Infosys en Magma Venture Partners. Wat Amazon precies met het bedrijf wil gaan doen, is onbekend. CloudEndure werd in 2012 opgericht en heeft ruim 18 miljoen dollar aan financiering opgehaald. De meest recente investering komt uit 2016, toen het 6 miljoen dollar ophaalde. Die investeringsronde werd geleid door Infosys en Magma.